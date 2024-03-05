Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 kilometre derinlikte meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem paniğe yol açtı.

Bursa'da sarsıntı nedeniyle korkuya kapılıp 2. kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

''BU FAYDA EN SON DEPREM 1953 YILINDA OLDU''

Depremin Yenice-Gönen fayı üzerinde olduğunu belirten Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Görür, ''Bu fayda en son deprem 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölge böyle görece küçük depremler beklenir.'' ifadelerine yer verdi.