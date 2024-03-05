Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alacak

Sağlık Bakanlığı, 27 bin personel alımı gerçekleştirdi. Çok kısa bir süre içerisinde 8 bin işçi daha alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından işçi alımına ilişkin açıklama yaptı.

"İŞ-KUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve You Tube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız."

"Sözleşmeli kadro sayısında 9 bin artış oldu"

Bakan Koca, 27 bin personelin alım süreci ile ilgili detayları da paylaştı.

"ÖSYM yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı. Yeni çalışma arkadaşlarımız inşallah en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecekler."

Bakan Koca, "Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sonuçları"nın önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından açıklanacağını söyledi.

"Son çıkan yasa ile sözleşmeli kadro sayısında 9 bin artış oldu. Bu artışla birlikte başlangıçta Ankara ve İstanbul dışında bütün yan dal uzmanları artık sözleşmeli olacaklar. Kadro sayısının süreçte artışıyla bütün yan dal uzmanları sözleşmeli olabilme imkanına kavuşacaklar. Tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde açıklanmasını bekliyoruz. Yan dal uzmanlığının yüksek oranda tercih edildiğini hep birlikte göreceğiz."