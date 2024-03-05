Yurt dışına kaçmaya çalışan 2'si terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı
Türkiye'den Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığı belirtildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 12:50, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 12:49
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 1'inin FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."