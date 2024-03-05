Yurt dışına kaçmaya çalışan 2'si terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı

"Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 1'inin FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.

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