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Otomotiv endüstrisinde şubat rekoru

Türkiye'nin ihracatında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisi geçen ay 3,1 milyar dolar ihracat yaparak en yüksek şubat dış satımına ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 13:32, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 13:58
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Otomotiv endüstrisinde şubat rekoru

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisi şubat ihracatı 2023'ün aynı ayına göre yüzde 19,9 artışla 3 milyar 130 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ülke ihracatında ilk sırada bulunan sektörün toplam dış satımdan aldığı pay yüzde 14,8, yılın 2 ayındaki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 5 milyar 909 milyon dolar oldu.

En büyük ürün grubu tedarik endüstrisinde ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 artarak 1 milyar 266 milyon dolara, binek otomobillerde yüzde 28 yükselerek 926 milyon dolara, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 37 artışla 555 milyon dolara, otobüs-minibüs-midibüste yüzde 79 yükselişle 234 milyon dolara çıktı, çekicilerde ise yüzde 32 azalışla 116 milyon dolar olarak kaydedildi.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya'ya yüzde 2 düşüş, önemli pazarlardan ABD'ye yüzde 49, Fransa'ya yüzde 20, Birleşik Krallık'a yüzde 25, Romanya'ya yüzde 66, Polonya'ya yüzde 27 artışlar yaşandı.

Binek otomobillerde en fazla dış satım olan ülke İtalya'ya yüzde 109, Birleşik Krallık'a yüzde 127, İspanya'ya yüzde 41, Almanya'ya yüzde 32, Polonya'ya yüzde 48 ihracat artışı kaydedildi.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Birleşik Krallık'a yüzde 66, İtalya'ya yüzde 13, Slovenya'ya yüzde 9, Fransa'ya yüzde 30, Belçika'ya yüzde 70, Almanya'ya yüzde 261, otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise Fransa'ya yüzde 215, Almanya'ya yüzde 211 ihracat artışları dikkati çekti.

- "Geçen ay ilk 10 ülkenin 9'unda ihracat artışı yaşandı"

Türk otomotiv endüstrisi geçen senenin aynı ayına göre şubatta en büyük pazar Almanya'ya 439 milyon dolar ihracat yaptı.

İtalya'ya yüzde 31 artışla 360 milyon dolar, Birleşik Krallık'a yüzde 75 artışla 359 milyon dolarlık dış satımlar gerçekleştirildi. İspanya'ya yüzde 29, Polonya'ya yüzde 34, Belçika'ya yüzde 1, ABD'ye yüzde 62, Romanya'ya yüzde 23 ihracat artışları tespit edildi.

Ülke grubunda ilk sırada yer alan ve ihracat payı yüzde 67 olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 14 artışla 2 milyar 107 milyon dolar oldu. Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 14 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer aldı, bu ülke grubuna ihracat yüzde 76 arttı. Geçen ay Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 14 ihracat düşüşü, Orta Doğu ülkelerine yüzde 40 ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne yüzde 61 ihracat artışı kaydedildi.

İhracat rakamlarını değerlendiren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Otomotiv sektörümüz bugüne kadar en yüksek şubat ayı ihracatına imza attı. Tedarik endüstrisi, binek otomobiller, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatımız çift haneli arttı. Geçen ay ilk 10 ülkenin 9'unda ihracat artışı yaşandı. Birleşik Krallık'a yüzde 75 ve ABD'ye yüzde 62 ihracat artışları kaydettik."

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