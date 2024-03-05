Bakan Kacır: 2030 için 100 bin teknogirişim hedefi koyduk

Kacır, "Bugüne dek aldıkları yatırımlarda elde ettikleri değerleme milyar doları aşan 7 Turcornumuz oldu. Hedefimiz 2030'a dek 100 Turcorn'un bu ülkeden doğması, bu ülkede büyümesi, dünyaya açılması. Bunu başarabilecek bir potansiyelimiz olduğunu biliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen 'Turcorn Adayları Tanıtım Toplantısı' na katıldı. Toplantıda Bakan Kacır'a Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü Teknoloji Girişimciliği Daire Başkanı Dr. Damla Turan, Milli Teknoloji Genel Müdürü Alper Güzel ve girişimciler eşlik etti. Toplantıda Turcorn olmaya aday 15 girişim çalışması da açıklandı. Dünya girişimcilik ekosisteminde girişim seviyesinden hızla ölçeklenerek 1 milyar dolar şirket değerlemesini aşan girişimler için 'Unicorn' ifadesi kullanılıyor. Türkiye'den çıkan ve girişiminin erken aşamasını başarıyla tamamlamış, globale açılmayı hedefleyen, milyar dolar değerlemeyi aşan şirketlere ise, 'Turcorn' deniyor.

"BUGÜNE DEK 7 TURCORNUMUZ OLDU"

Programda konuşan Bakan Kacır, "Daha fazla teknoloji girişimi çıkarmak, binlerce genç girişimcinin hayallerini projelere, projelerini girişimlere dönüştürmesini sağlamak öncelikli amaçlarımızdan biri. Bu istikamette, Ulusal Girişimcilik Stratejimizde 2030 için 100 bin teknogirişim hedefini koyduk.Her yıl binlerce yeni teknoloji girişiminin Türkiye'den doğmasını sağlayacak ve 100 bin teknogirişimle dev bir girişimcilik ekosistemi inşa edeceğiz.Hemen bu hedefin bir tamamlayıcı unsuru da Türkiye'den milyar dolar değeri aşan teknoloji girişimleri çıkarmaktır.Girişimcilik literatüründe 'Unicorn' olarak adlandırılan milyar dolar değeri aşan teknoloji girişimleri, bir girişim ekosisteminin rekabet gücünün göstergesi olarak da kabul ediliyor.

Henüz milyar dolar değeri aşan bir teknoloji girişimimiz yokken 2019'da yayımladığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Girişimciliği stratejimizde, Türkiye'den unicornlar çıkaracağımızı, yani ülkemizi Turcornlarla tanıştıracağımızı ifade etmiştik.Bugüne dek aldıkları yatırımlarda elde ettikleri değerleme milyar doları aşan 7 Turcornumuz oldu. Oyun, yazlım e-ticaret ve fintech girişimleri. 7 Turcornumuzun 6'sının bugünlere gelmesinde Bakanlık destek ve uygulamalarımızın katkısı bulunuyor olması, doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Hedefimiz 2030'a dek 100 Turcorn'un bu ülkeden doğması, bu ülkede büyümesi, dünyaya açılması. Bunu başarabilecek bir potansiyelimiz olduğunu biliyoruz.Bu hedef şüphesiz, sadece göstergelerde ülkemizi daha ileri düzeylere çıkarmak gayesiyle ortaya koyduğumuz bir hedef değil.Turcorn'lar bir yandan oluşturdukları ölçek ekonomisiyle küresel ölçekte rekabet gücüne sahip olacak, öte yandan da kazandıkları deneyimden yararlanarak kurulan onlarca yeni teknoloji girişiminin doğuşuna vesile olacaklar" diye konuştu.

"15 TURCORN ADAYIMIZI ÖZEL DESTEKLERLE DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Toplantıda, Turcorn adaylarına özel destek programlarından bahseden Bakan Kacır, "Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejimizin ana uygulamalarından biri olan Turcorn 100 Programımızla da; erken aşamayı başarıyla geçmiş, hızlı büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji girişimlerinin, daha hızlı ölçeklenmesine ve küresel pazarlara açılmasına rehberlik ediyoruz.Programla küresel hedefleri olan ölçeklenme aşamasındaki Turcorn adaylarının ihtiyaçlarına nitelikli cevap veren destekler sağlayarak teknoloji girişimciliği ekosistemimize yeni Turcornlar kazandırmayı amaçlıyoruz.Girişimlerimiz, program paydaşlarımızın sunduğu güçlü destek ağının yanında bilgi birikimi, deneyim erişim imkanı elde ederek küresel pazarlarda daha güçlü var olacaklar.Başarı basamaklarını daha hızlı tırmanacaklar." dedi.

Bakan Kacır, "21 Aralık 2022'de kamuoyuna duyurduğumuz ilk program sonrasında bugüne kadar 72 teknoloji girişimimiz Turcorn adayı olmak için başvurdu. Girişimcilik ekosistemimizin paydaşlarının katılımıyla oluşturduğumuz jüri marifetiyle gelen başvuruları gelir büyüklüğü, yenilik, teknolojik derinlik gibi kriterleri dikkate alarak inceledik. Firmalarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate aldılar. Bugün itibariyle de Turcorn 100 Programı'na seçilen ilk 15 teknoloji girişimimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Teknopazar Destek Programıyla Turcorn adayı işletmelerimizin uluslararası arenada müşteri ve yatırımcılarla yeni iş birlikleri geliştirmelerini destekleyecek, uluslararası platformlarda daha güçlü var olmalarını sağlayacağız. Tabii bu sadece bir başlangıç. Yeni Turcorn adayları için önümüzdeki dönemde başvuru almaya devam edeceğiz. Geleceğin Turcornlarının şimdiden ülkemize ve küresel girişimcilik ekosistemine hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Turcorn aday tanıtım toplantısında açıklanan ve Turcorn olmaya aday gösterilen şirketler; Ace Games, Albert sağlık, AppSamurai, Bulutista, Colendi, Enqura, Fazla, Macellan, Pixery, Picus, RS Research, Techsign, Vispera, VR Lab Academy, Wask girişimleri oldu.