Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne 5 ilde operasyon: 36 gözaltı kararı
Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin'de 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 21 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Mart 2024 14:48, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 14:49
Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin'de 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 21 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.