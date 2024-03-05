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Kaçan sürücünün çarpması sonucu şehit olan polis için tören

Samsun'da, kaza yerinden otomobiliyle kaçan sürücünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru için görev yaptığı Havza ilçesinde tören düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 15:48, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 15:50
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Kaçan sürücünün çarpması sonucu şehit olan polis için tören

Şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Havza Devlet Hastanesinin morgundan alınarak Havza Bölge Trafik İstasyon Amirliği önüne getirildi.

Helallik alınmasının ardından İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından şehit Mutlu için dua edildi.

Duanın ardından, polislerin omzunda cenaze aracına taşınan şehit Mutlu'nun naaşı, toprağa verilmek üzere Vezirköprü ilçesine uğurlandı.

Törene, şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun yakınları ile Samsun Valisi Orhan Tavlı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, askeri ve mülki erkanla vatandaşlar katıldı.

23 yıllık polis memuru Mutlu'nun yaklaşık 10 yıldır Havza Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nde görev yaptığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Samsun-Ankara kara yolu İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde karıştığı kaza sonrası Amasya istikametine kaçan 55 SA 335 plakalı otomobil, Havza ilçesi üniversite kavşağında kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu'ya (46) çarpmış, çarpmanın etkisiyle 55 A 59620 plakalı polis aracının ön camına savrulan ve daha sonra kaldırıma düşen Mutlu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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