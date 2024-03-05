Ankara Büyükşehir, Seçim Öncesi Mali Raporu'nu erişime açtı

ABB'den yapılan açıklamada, Büyükşehir'in, Seçim Öncesi Mali Raporu'nun vatandaşların erişimine açıldığı belirtilerek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldiği 8 Nisan 2019 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihi arasındaki gelişmeleri gösteren mali tabloların açıklandığı rapora göre, borçlarda 5 yılda 1 milyar 858 milyon 913 bin 4 dolar azalma oldu." bilgisine yer verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, temiz ve şeffaf siyaset için mal varlığını kamuoyuna açıkladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir ilk. Şimdi de Belediyemizin 2019-2024 yılları arası 5 yıllık Seçim Öncesi Mali Durum Raporu'nu açıklıyoruz. Halktan aldığımız paranın hesabını, kuruşu kuruşuna halka vermeye devam edeceğiz."