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CHP Lideri Özel: İktidarın değişmesi durumunda her şeyin hesabı sorulacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın değişmesi durumunda bugün yapılan hiçbir şeyin unutulmayacağını ve hesabının sorulacağını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 16:47, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 16:47
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CHP Lideri Özel: İktidarın değişmesi durumunda her şeyin hesabı sorulacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Eryaman'da halk buluşmasına katıldı. Buluşmada konuşan Özgür Özel, CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nun halk tarafından bir dizi karakteri olan Behzat Ç. ile isminin karıştırıldığını, buna rağmen gerçekleştirdikleri anketlerde Erdal Beşikçioğlu'nun önde çıktığını söyledi. Buluşmaya gelen vatandaşları Erdal Beşikçioğlu konusunda uyaran Özel, çevrelerine de Erdal Beşikçioğlu'nun Behzat Ç. karakteri ile aynı kişi olduğu konusunda uyarmalarını istedi.

Etimesgut Belediyesinin seçimlerde alınması gerektiğini belirten Özel, vatandaşlara yerel seçimlerde oy kullanmaları gerektiği ve her bir oya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı için de destek isteyen Özel, Belediye Meclisinde çoğunluğu sağlamaları gerektiğini ve bu şekilde hizmet etmenin daha kolay olacağını, aksi takdirde Belediye Meclisinin kendilerine hizmet konusunda engel çıkarttığını iddia etti.

TRT ve Anadolu Ajansı'nın kendilerine yönelik ambargo uyguladığını söyleyen Özel, daha önce yapmış olduğu uyarıyı tekrar ederek TRT'nin ve Anadolu Ajansı'nın cenazesine gelmesini istemediğini söyledi. Ayrıca Özel, iktidarın değişmesi durumunda bugün yapılan hiçbir şeyin unutulmayacağını ve hesabının sorulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP ile kavga etmek istediğini söylen Özel, "Ben ona şunu söylüyorum. Tamam kavgaya varım. Ama senin istediğin kavgayı yapmam. Ben seninle emeklilerin hakkı için kavga edeceğim, çalışanların hakkı için kavga edeceğim. Yoksullar için kavga edeceğim ve onların hakkını senden söke söke alacağım. Bunu göreceksin. Tayyip Erdoğan geldiğinde emekli maaşı 1 buçuk asgari ücretti. Bugün aynı hesap olsa en düşük emekli maaşının 25-26 bin TL olması lazım. 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün 2 buçuk çeyrek altın bile alamıyor. Tayyip Erdoğan iktidarı boyunca emeklilerin cebinden ayda 5 buçuk çeyrek altını çalmıştır" ifadelerini kullandı.

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