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Kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 17:27, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 17:44
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Kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

R.Ç. yönetimindeki 21 EG 609 plakalı otomobil, Bismil-Silvan kara yolu 20. kilometresi Arslanoğlu mevkisinde, E.D. idaresindeki 21 KK 615 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü R.Ç. ve otomobilde bulunan H.A. olay yerine hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan M.Ç. Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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