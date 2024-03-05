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Bakan Tunç: Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye dünyaya damgasını vuracak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılı"nda, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin dünyaya damgasını vuracağını belirterek, "Savunma sanayide, enerjide ve ekonomide bağımsız bir ülke olarak yolumuza güçlü şekilde gitme irademiz var." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 19:30, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 20:11
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Burdur'daki programlarının ardından Antalya'ya gelen Tunç, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal ve Gençlik Kolları İl Başkanı Niyazi Alkan ile üniversite öğrencilerinin katıldığı Gülveren Mahallesi'ndeki Antalya Kütüphanesi'nde "Gençlik Aşkıyla Antalya" programına konuk oldu.

Siyasi hayatını anlatan Bakan Tunç, Antalya'nın turizmin ve tarımın başkenti konumunda olduğunu, kentin 22 yılda turizm alanında büyük mesafe aldığını söyledi. Tunç, turizm gelirlerinin önemli kısmının Antalya'dan sağlandığını ifade etti.

Antalya'da okumanın önemli şans olduğunu bildiren Tunç, "Antalya eksik olursa Türkiye gerçekten eksik olur. Türkiye'yi Antalya'sız düşünmek mümkün değil. Ülkemize değer katan bir şehir." diye konuştu.

Tunç, üniversite öğrencileriyle sık sık bir araya gelmek istediklerini vurgulayarak, gençleri Ankara'da Adalet Bakanlığı'nda da ağırlamak istediğini bildirdi.

- "Her alanda çok büyük mesafe aldık"

"Türkiye Yüzyılı"nın inşasını gençlerin gerçekleştireceğine dikkati çeken Tunç, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin bir asrını geride bıraktık. Kuruluşundan itibaren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, sonrasında çok partili hayata, demokrasiye geçtiğimiz yıllar. Sonrasında darbelerle muhtıralarla kesintiye uğrayan yıllar... İnişli çıkışlı yıllar, parlamenter sistemin yol açtığı sorunlar. Sonrasında bugünlere kadar geldik. Bir asrı geride bıraktık. Son çeyrek asırda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizin lideri olarak, her alandaki çalışmaları gerek Türkiye'nin fiziki kalkınması gerekse demokrasinin standartlarının yükseltilmesi anlamında çok büyük mesafe aldık."

Katılımcıların çeyrek asrın çocukları ve gençleri olduğunu vurgulayan Tunç, geçmişle bugünü kıyaslama noktasında gençlerin zorluk çekebileceğini dile getirdi.

O günleri, bugünü ve son çeyrek asrı yaşamış kişiler olarak aradaki kıyaslamayı net yapabildiklerini aktaran Tunç, şöyle devam etti:

"Okuyarak, yakın siyasi tarihi de okuyarak bu kıyaslamayı yapabilirsiniz. Türkiye Yüzyılı sizin omuzlarınız üzerinde inşa edilecek. Büyüklerimiz bir asır boyunca bu ülke için hizmet ettiler. Son çeyrek asırda da hizmet edenleri yad ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında inşallah ülkemiz dünyaya damgasını vuracak, bundan hiç şüphemiz yok. Çünkü gidişat o yönde. Savunma sanayide, enerjide ve ekonomide bağımsız bir ülke olarak yolumuza güçlü şekilde gitme irademiz var. Bu irademizi de hayata geçirecek olan siz gençlerimiz. Sizlere güveniyoruz, davet ettiğiniz için teşekkür ederim."

Öte yandan Bakan Tunç'un Atatürk Caddesi'nde yapacağı esnaf ziyareti sağanak nedeniyle iptal edildi.

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