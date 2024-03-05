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Erdoğan: Asrın en büyük barbarlığına şahit oluyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asrın en büyük barbarlıklarından birine şahit oluyoruz. Batılı güçlerin de sınırsız desteğiyle Netanyahu ve yönetimi Filistin halkına apaçık soykırım uygulamaktadır. Netanyahu ve cinayet ortakları, döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka verecektir" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 05 Mart 2024 21:38, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 22:05
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Erdoğan: Asrın en büyük barbarlığına şahit oluyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Devlet Başkanı Sayın Abbas'ı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Türkiye Filistin davasına her zaman destek vermiştir. Filistin'in gönlümüzde müstesna bir yeri olmuştur. Bugünkü istişarelerde Filistin'deki son durumu ele aldık. Tarihlerindeki en zor dönemlerinden birini yaşıyor.

"Büyük bir barbarlığa şahit oluyoruz"

Masum insanlara karşı İsrail'in düzenlediği saldırılarda 32 bine yakın Fİlistinli şehit oldu. 2 milyona yakın Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı. 2,3 milyon Fİlistinli yemeğe ulaşamıyor. İsrail masum insanların tepelerine bomba yağdırarak katlediyor.

151 gündür son asrın en büyük barbarlıklarından birine şahit oluyoruz. Batılı güçlerin de sınırsız desteğiyle Netanyahu ve yönetimi Filistin halkına apaçık soykırım uygulamaktadır. Filistin halkına ülkem ve milletim adına taziyelerimi ifade ediyorum.

Bine yakın yaralı ülkemizin hastanelerinde tedavi görüyor. Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her kanın hesabını hukuk önünde mutlaka verecektir. Türkiye olarak tüm kapıları zorlamaya devam ediyoruz, edeceğiz. Uluslararası Adalet Divanındaki sunumla ihlalleri aktardık. İsrail yönetimi kardeşlerimizi gıda sırası beklerken katmetmeyi sürdürmektedir.

"İsrail'in bu şımarıklığının en büyük sebebi Batılı güçler"

İsrail'in şımarıklığının en büyük sebebi Batılı güçlerin holokosttaki günahlarından dolayı verdikleri destektir. İslam dünyasının vahdet olamamasının da büyük payı vardır.

Türkiye 7 Ekim'den beri olağanüstü çaba harcadı. Her fırsatta İsrail saldırıları gündemimizin ilk sıralarında yer almıştır. 37 bin tonu aşkın malzemeyi bölgeye sevk ettik. 900'den fazla hasta ve refakatçıyı Türkiye'ye getirdik. Gazze'de sahra hastanesi kurmak için çalışmalarımız devam ediyor.

Gazze'de barış olmadığı takdirde Orta Doğu'da barış olamayacağı iyice anlaşılmıştır. Tek çözüm bağımsız Filistin Devleti'nin temsilidir. Bu itibarla sorunun taraflarına da yardımcı olacak şekilde tüm devletlerin elini taşın altına koyması gerekiyor. Sözde yerleşimci adı verilen aslında Filistin'li devletlerin topraklarına çöken gaspçılar, çözümün önündeki en büyük engellerdir.

"Artık teminatlara sahip adil bir barışa ihtiyaç duyuluyor"

Artık sadece lafta kalan barış çabaları yerine teminatlara sahip adil bir barışa ihtiyaç duyulduğu apaçık ortadadır.

Türkiye olarak garantörlük çerçevesinde sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu açıkladık. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

İsrail'İn zulmüne verilecek en güzel cevap Filistinlilerin birliğini sağlamasıdır. Üstümüze düşeni yapmaya her zaman hazırız. Filistin halkının refahını artırmaya yönelik her türlü gayreti sürdüreceğimizi vurgulamak istiyorum.

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