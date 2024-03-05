Musk, Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununu tiye aldı
Sosyal medya platformu X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, Meta çatısı altındaki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'da dünya genelinde yaşanan erişim sorununu tiye alarak, "Eğer bu yazıyı okuyorsanız, bunun nedeni sunucularımızın çalışıyor olmasıdır" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 20:36, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 21:01
Meta çatısı altındaki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'da dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. Sosyal medya platformu X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, ise Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununu tiye alarak, "Eğer bu yazıyı okuyorsanız, bunun nedeni sunucularımızın çalışıyor olmasıdır" dedi.
Meta İletişim Direktörü, X üzerinden duyuru yaptı
Musk, ayrıca, sosyal medya hesabından Facebook, Instagram ve Threads ile dalga geçtiği temsili bir fotoğrafı paylaşarak, Meta İletişim Direktörü Andy Stone'un X üzerinden "İnsanların hizmetlerimize erişimde sorun yaşadığının farkındayız. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşıma yer verdi.