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Bakan Uraloğlu: TÜRKSAT 6A uydumuzu bu sene inşallah uzaya gönderiyoruz

Diyarbakır'da gençlerle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "TÜRKSAT 6A uydumuzu bu sene inşallah uzaya gönderiyoruz. Fiber ağ uzunluklarıyla ve yine 5G teknolojisine geçiş sürecini yaşıyoruz. Muhtemelen 2026 yılında bu teknolojiye geçmiş olacağız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 21:06, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 21:50
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Bakan Uraloğlu: TÜRKSAT 6A uydumuzu bu sene inşallah uzaya gönderiyoruz

Bir takım temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Diyarbakır'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, merkez Bağlar ilçesindeki Sakarya Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Esnafla muhabbet eden Uraloğlu'na Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti milletvekilleri, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Bağlar Belediye Başkan Adayı Bedirhan Akyol, partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

Ziyaret sonrası Sur ilçesindeki Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Araştırma Merkezi'nde gençlerle bir araya gelen Bakan Uraloğlu, soru cevap şeklinde söyleşi gerçekleştirdi.

Burada konuşan Uraloğlu, "Ticaret geçmişten bugüne hep doğu batı ekseninde gelişmiştir. İpek Yolu'ndan tutun Modern İpek Yolu'na kadar burada biz Doğu-Batı koridorunun tam ortasındayız. Ve Kuzey-Güney koridorları var. Bunlar da belli görevler görüyor. Kuzey koridora bakacak olursak; Rusya-Ukrayna Savaşı var. Güney koridora baktık mı Süveyş Kanalı'ndaki sıkıntılardan dolayı Ümit Burnu dolaşılıyor. Ümit Burnu'ndan 45 günde, Süveyş Kanalı'ndan 35 günde burada yapmayı planladığımız, Türkiye'yi ve bölgemizi özellikle ilgilendiren bir kalkınma koridoru var. Havalimanından başlayıp Basra Körfezi'nden Ovaköye, oradan da ülkemize ve Avrupa'ya gidecek. Bununla beraber de biz bu koridoru destekleyeceğiz. İnşallah yakın zamanda çalışmalarına başlayacağız. Ülkemizin bu anlamdaki konumunu çok daha güçlendirecektir" dedi.

Diyarbakır'da yol çalışmalarında büyük mesafe kat ettiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, "2053 yılına kadar yapmayı planladığımız yatırımlar var. Ulaştırma ve iletişim alanında yaklaşık 272 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz. AK Parti hükümetlerimiz döneminde de 275 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bugünkü piyasayı dikkate aldığımızda sektörlere göre dağılımları var. Burada özellikle Devlet Demir Yollarına daha ağırlık vereceğimizi ifade etmek isterim. Diyarbakır'da mesela 20 küsur kilometrelik bölünmüş yolumuz varmış. Bugün 500 kilometrelere yaklaşan yollarımız var. Toplamda da 6 bin 100 kilometreden 29 bin 500 kilometrelere çıkardık" ifadelerine yer verdi.

"Sivas'tan Malatya'ya, Malatya'dan Elazığ'a, oradan da Diyarbakır'a inşallah hızlı tren demiryolunu ilk etapta getireceğiz" diye konuşmasına devam eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Irak'tan gelecek demiryolu hattı a Şanlıurfa üzerinden devam edecek. İlerleyen zamanda yine Mardin'den Diyarbakır'a da ayrı bir hızlı tren hattını da projelendirerek önümüzdeki süreçte onu da hayata geçireceğiz. Hızlı tren artık biz yetmiyor. Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren projesiyle 80 dakikada seyahat etme imkanımız olacak. 14 ilde biz bakanlığımız olarak raylı sistemlere destek veriyoruz. Diyarbakır'da da bir Diyar Ray projemizi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halis Bilden projelerini dillendiriyor. Projesi bitti. Onu inşallah önümüzdeki süreçte 1 Nisan'dan itibaren startı vererek Diyarbakır'ımıza kazandıracağız inşallah."

Son olarak Uraloğlu, "TÜRKSAT 6A uydumuzu bu sene inşallah uzaya gönderiyoruz. İnternet gençlerin ihtiyacıdır. Bakın nüfusumuz 85 milyon, internet abone sayımız ise 94,3 milyona ulaşmış durumda. Fiber ağ uzunlukları, yine 5G teknolojisine geçiş sürecini yaşıyoruz. Muhtemelen 2026 yılında bu teknolojiye geçmiş olacağız" dedi.

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