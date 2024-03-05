Bakan Fidan: Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Fidan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekti.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı, şu anda bu yapılmalı. Hepimiz İsrail'in insani yardımı savaşta bir silah olarak kullandığını biliyoruz.

Bu tek taraflı bir eylem dahi olsa (Gazze konusunda) derhal harekete geçmemiz yönünde büyük bir beklenti var.