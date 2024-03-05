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Murat Kurum: İBB'de haksızca görevden alınan kardeşlerimizi geri alacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İBB'den çıkarılan, haksızca görevden alınan tüm kardeşlerimizi görevlerine geri alacağız. Kimseyi de haksız yere ekmeğinden, işinden etmeyeceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 22:00, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 22:30
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Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda düzenlenen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Buluşması'nda konuşan Kurum, Memur-Sen'in 20-30 yıllık değil 1000 yıllık kadim bir duruş olduğunu söyledi.

Kurum, göreve geldiklerinde İstanbul için "eşit hizmet, adaletli düzen" diyen bir belediyecilik anlayışı sergileyeceklerini vurgulayarak, yoksullara yardım edeceklerini, yetimlere sahip çıkacaklarını, muhtaçlara destek olacaklarını kaydetti.

Açık ve şeffaf olacaklarını, temel insan haklarına en yüksek saygıyı göstereceklerini dile getiren Kurum, "Medeniyetimizin emrettiği ilkelerle çalışacak, İstanbul'un 571 yıllık onurunu, gururunu düştüğü yerden yeniden ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikoduların tarafında olmayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız. Bu ilgisiz ve beceriksiz belediye başkanı gibi olmayacağız. En son ne yaptı hatırlayın. Bizim Rabia işaretimizle aklı sıra dalga geçerek, kendince Cumhur İttifakı seçmenini aşağıladı. Milletimizin değerleriyle alakası olmayan, kibri aklının önüne geçmiş mevcut CHP'li İBB başkanı milletin değerleriyle dalga geçmeye utanmıyor. Bak buradan net söylüyorum, senin o parmakların sayısına değil, manasına itirazın var. Senin itirazın tek devlete, senin itirazın tek bayrağa, senin itirazın tek millete, senin itirazın tek vatana. 31 Mart'ta, bu aziz millet, o eller, öyle bir demokrasi tokadı atacak ki öyle bir sallayıp seni tatile gönderecek ki sen de ne olduğunu anlayacaksın. 31 Mart'ta gümbür gümbür geliyoruz. Yarı zamanlı belediye başkanı görecek, onu süresiz tatile göndereceğiz. Bir de bunların eş genel başkanı var. Adı Özgür ama özgür değil. 31 Mart'ta CHP eş genel başkanlığını bırakacak ama nereye gider bilmiyoruz. Onu siyasetin tozlu raflarına göndereceğiz."

- "Memurların hak arama mücadelesine destek vereceğiz"

CHP döneminde İBB'den çıkarılmaları eleştiren Kurum, 1 Nisan itibarıyla kimseyi işinden etmeyeceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Memurların hak arama mücadelesine destek vereceğiz. İBB'den çıkarılan, haksızca görevden alınan tüm kardeşlerimizi görevlerine geri çağıracağız, geri alacağız. 'Kimseyi haksız yere işinden, ekmeğinden etmeyeceğiz, işçinin emekçinin yanındayız' dediler. Büyükşehir belediyesinde, ilçe belediyelerinde çalışan emekçi kardeşlerim kartlarının çalışmadığını gördüler. Sebepsiz yere işten atıldıklarını gördüler. Ekmeği, emeği elinden alınan kardeşlerimiz kırıldı, üzüldü. Sen bir insanın ekmeğiyle neden oynuyorsun? Çocukları, ailesi için fedakarca çalışan insanları haksızca işinden attın. Haksız atılan herkesi 31 Mart akşamı geri çağıracağız ve göreve alacağız. Kimseyi de haksız yere ekmeğinden, işinden etmeyeceğiz, biz onlar gibi değiliz."

- "Memur kardeşlerimin 100 bin sosyal konuttan faydalanmaları için gerekli adımları atacağız"

Murat Kurum, memur çocukları için kreşler yapacaklarını, memurlara yönelik toplu ulaşımda iyileştirmeleri hayata geçireceklerini belirterek, "Yine sizlerin daha güvenli ve sağlıklı evlerde yaşaması için, afetlere dirençli bir İstanbul için 5 yılda yatay mimariyi ve komşuluk ilişkilerini esas alan 650 bin konut inşa edeceğiz. Memur kardeşlerimin de 100 bin sosyal konuttan faydalanmaları için gerekli adımları atacağız. Yüksek kiralara karşı memur kardeşlerimizi korumak ve ev sahibi yapmak için memurlara ve emekçimize özel sosyal konut projeleri yapacağız. Memurlarımızın İstanbul'da ev sahibi olması için yanınızda olacağım." şeklinde konuştu.

Kurum, mevcut İBB yönetiminin metro yatırımlarıyla ilgili performansını da eleştirerek, 10 metro ihalesinin 3'ünün mevcut yönetim tarafından iptal edildiğini anlattı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da "Sayın Kılıçdaroğlu 'Emekçiye sahip çıkacağız' demişti. Belediye başkanı 1400 sözleşmeliyi işten çıkardı ve sonra da kıyımlar devam etti." diye konuştu.

Programa, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Cesur Öztürk de katıldı.

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