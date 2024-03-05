Koruma altındaki çocuklar birbirlerine girdi: 5 yaralı

YSK, kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı
YSK, kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı
6 Ay Taksitli Faizsiz 30.000 TL!
6 Ay Taksitli Faizsiz 30.000 TL!
Sponsorlu İçerik
'Kripto varlıklara düzenleme' bayram sonrası meclis gündemine gelecek
'Kripto varlıklara düzenleme' bayram sonrası meclis gündemine gelecek
Murat Kurum: İBB'de haksızca görevden alınan kardeşlerimizi geri alacağız
Murat Kurum: İBB'de haksızca görevden alınan kardeşlerimizi geri alacağız
Bakan Işıkhan'dan 'çalışma süreleri' ile ilgili açıklama
Bakan Işıkhan'dan 'çalışma süreleri' ile ilgili açıklama
Türkiye 21 yılda 262 milyar dolar yatırım aldı
Türkiye 21 yılda 262 milyar dolar yatırım aldı
Bitcoin'in fiyatı tarihinin en yüksek seviyesini gördü
Bitcoin'in fiyatı tarihinin en yüksek seviyesini gördü
Ramazan'da et fiyatlarını sabitleyen marketler
Ramazan'da et fiyatlarını sabitleyen marketler
Bakan Şimşek: Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programı işe yarıyor
Bakan Şimşek: Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programı işe yarıyor
MEB'den yeni proje: Büyük işletmelerin içerisinde mesleki ve teknik okullar açılacak
MEB'den yeni proje: Büyük işletmelerin içerisinde mesleki ve teknik okullar açılacak
MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı
YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı
AK Parti'li belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
AK Parti'li belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
Bakan Tekin: YKS soruları müfredat ve ders kitaplarından oluşacak
Bakan Tekin: YKS soruları müfredat ve ders kitaplarından oluşacak
Merkez Bankası'ndan enflasyonda gıda, hizmet ve enerji vurgusu
Merkez Bankası'ndan enflasyonda gıda, hizmet ve enerji vurgusu
Otomotiv endüstrisinde şubat rekoru
Otomotiv endüstrisinde şubat rekoru
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alacak
Bakan Işıkhan: İkramiyeler bayramdan önce hesaplara aktarılacak
Bakan Işıkhan: İkramiyeler bayramdan önce hesaplara aktarılacak
Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması
İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi dönemi sona eriyor
İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi dönemi sona eriyor
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
YKS için geç başvuru süreci başladı
YKS için geç başvuru süreci başladı
FETÖ'nün KPSS sınavlarındaki usulsüzlüklerine gözaltı kararı
FETÖ'nün KPSS sınavlarındaki usulsüzlüklerine gözaltı kararı
Emekliye yeni zam hesabı
Emekliye yeni zam hesabı
Zehir tacirlerine 11 ilde operasyon: 1,1 ton uyuşturucu ele geçirildi
Zehir tacirlerine 11 ilde operasyon: 1,1 ton uyuşturucu ele geçirildi
Dolandırıcılar 'yardım' yalanıyla kandırıyor! Ramazan ayını alet ettiler
Dolandırıcılar 'yardım' yalanıyla kandırıyor! Ramazan ayını alet ettiler
Mustafa Yılmaz EPDK başkanlığına yeniden atandı
Mustafa Yılmaz EPDK başkanlığına yeniden atandı
Bursa'da depremi hissedip ikinci kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti
Bursa'da depremi hissedip ikinci kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya ve Çanakkale Valisi'nden 'deprem' açıklaması
Bakan Yerlikaya ve Çanakkale Valisi'nden 'deprem' açıklaması
EFT uyanıklarına Maliye kıskacı
EFT uyanıklarına Maliye kıskacı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Koruma altındaki çocuklar birbirlerine girdi: 5 yaralı

Adıyaman'da, sevgi evlerinde kalan ve koruma altında bulunan çocuklar arasında çıkan kavgada 5 çocuk yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2024 22:10, Son Güncelleme : 05 Mart 2024 22:10
Yazdır
Koruma altındaki çocuklar birbirlerine girdi: 5 yaralı

Yenisanayi Mahallesi'nde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sevgi Evleri'nde kalan ve koruma altında oldukları öğrenilen bir grup kız çocuğu arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirine saldıran çocuklardan 5'si darp ve taş darbeleri sonucunda yaralandı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı çocuklara müdahale edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuklar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kavga esnasında korkup paniğe kapılan bazı çocukların da sevgi evleri bahçesinden dışarı kaçtığı daha sonra polis ekiplerince bulunarak geri getirildiği öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise olaya karışan bazı çocukları ifadelerini almak için polis merkezine götürdü. Meydana gelen olay sonrasında sevgi evlerine gelen bazı aileler, kurum yetkililerine tepki göstererek çocuklarıyla ilgili bilgi almaya çalıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber