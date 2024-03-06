Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaştırma adımları: Krediler için yeni karar
Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaştırma adımları attığını bildirdi. Merkez Bankası, ticari, ihtiyaç ve taşıt kredilerini ilgilendiren yeni bir karar aldığını açıkladı.
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 06 Mart 2024 07:07, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 07:07
"İhtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildi" ifadelerine yer verdi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şunlar denildi:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları atmıştır. Bu doğrultuda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında;
- TL ticari krediler(1) için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine,
- İhtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verilmiştir.
- Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla, menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
(1) İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri ile kamu kuruluşlarına ve deprem bölgesine yönelik krediler bu sınırlamadan muaf tutulmaya devam edilecektir.