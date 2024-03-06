Kadir Özkaya yeniden AYM Başkanvekili seçildi

Kadir Özkaya, 12 yıllık Anayasa Mahkemesi üyeliğinin sona ereceği 18 Aralık 2026 tarihine kadar bu görevi sürdürmesi bekleniyor.

Özkaya, 12 Mart 2020'de yapılan seçimlerde Recep Kömürcü'nün yerine Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilmişti.

AYM Başkanvekili Kadir Özkaya'nın görev süresinin 4 Nisan'da sona erecek olmasına ilişkin AYM Genel Kurulu'nda Başkanvekilliği seçimi yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Özkaya, tüm üyelerin oyunu alarak yeniden AYM Başkanvekili oldu.

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