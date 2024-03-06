6 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya'da Büyükşehir Belediyesi yanında ve Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyeceği mitinglere katılacak.

(Malatya/13.30/Elazığ/16.30)

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Başbakanı Robert Beugre Mambe ile görüşecek, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na katılacak, Fildişi Sahili Maarif Okullarını ziyaret edecek.

(Abidjan)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına, ardından Halk Buluşması'na katılacak.

(Afyonkarahisar/14.00 - Uşak/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dünya Kadınlar Günü: İlerleme için Kadınlara Yatırım" temalı etkinliğe, Filistinli Kadınlarla Dayanışma Konferansı'na ve Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.15/13.00- İstanbul/16.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kadın İstihdam Sistemi İş Pozitif Tanıtım Programı ve Fuar açılışına, Seyhan Seçim Bürosu açılışına ve Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları'na katılacak.

(Adana/10.30/18.00/19.00)

3- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Sanayi Odası Başkanlığı Meclis Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/15.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çatalca, Bayrampaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

(İstanbul/11.30-13.30-16.30)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliği, Eskişehir Sanayi Odasını, esnafı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Eskişehir Ticaret Odası yönetimiyle bir araya gelecek, Gençlik Buluşması'na katılacak.

(Eskişehir/11.00/12.00/13.30/16.00/17.30/19.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ziyaret edecek, Necat Nasıroğlu Külliye Gençlik Merkezi ve Kütüphane Açılış Töreni'ne, Batman'ı TÜBİTAK Yayınlarıyla Buluşturma Projesi İmza Töreni'ne katılacak, esnafla bir araya gelecek, ardından BİOSYS Fabrika Açılış Töreni'ne, Kalkınma Ajansları 2023 Proje Açılışı ve GAP 2024 Projeleri İmza Töreni ile Teknokent Açılış Töreni'ne iştirak edecek, sanayicilerle istişare toplantısı gerçekleştirecek.

(Batman/12.30/13.15/13.30/14.20/15.00/15.50/16.45/17.40)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat Texhibition Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Civil Ankara 2024" etkinliğine katılacak, Öztiryakiler fabrikası işçileriyle bir araya gelecek, Mimar Sinan minibüs ve taksi durağını, Güzelce kapalı pazarı ve otobüs durağını ziyaret edecek, ardından Karadenizli kanaat önderleriyle yemek programına katılacak.

(Ankara/09.30/İstanbul/13.00/14.15/15.00/16.00/17.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı kadın istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "5 Şairden 5 Şiir Okuma Yarışması" ödül programına katılacak.

(Ankara/19.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırklareli'de Valilik ziyareti, amatör spor kulübü temsilcileriyle kahvaltı, kent merkezindeki spor salonu açılışı ve esnafla buluşmanın ardından TFF 2. Lig'deki Kırklarelispor-Altınordu mücadelesini izleyecek. Bakan Bak, sentetik çim yüzeyli futbol sahası, Pınarhisar SKM ve Lüleburgaz'da spor salonu açılışlarının ardından İstanbul'da Bağcılar Belediyesi "Genç Buluşma Spor Söyleşisi" programına katılacak.

(Kırklareli/09.30-16.20/İstanbul/18.00)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union SG takımına konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve 1 oyuncusu, müsabakanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadı'nda (Lotto Park) basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip son antrenmanını burada yapacak.

(Brüksel/20.00/20.30)

3- Union SG Teknik Direktörü Alexander Blessin ve 1 oyuncusu, Fenerbahçe müsabakası öncesi RSC Anderlecht Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, Belçika ekibi son antrenmanını statta gerçekleştirecek.

(Brüksel/13.15/15.00)

4- TFF 2. Lig gruplarında 29. hafta müsabakaları oynanacak.

5- Basketbol BKT Avrupa Kupası 8'li final müsabakasında; Türk Telekom, İngiltere'nin London Lions, Beşiktaş Emlakjet ise İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Londra/21.00/Las Palmas/23.00)

6- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu dördüncü haftasında, K Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Yunanistan'ın Peristeri, I Grubu'nda TOFAŞ ise Fransa'nın Cholet Basket ekibine konuk olacak.

(Peristeri/20.30/Cholet/22.00)

7- FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Portekiz'in Porto ekibine konuk olacak.

(Porto/23.00)

8- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında ÇBK Mersin, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını konuk edecek.

(Mersin/19.30)

9- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 24. hafta müsabakaları oynanacak. VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları-Çukurova Belediyespor, Sarıyer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin-Beşiktaş Ayos, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Karayolları, PTT-Fenerbahçe Opet ve Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/14.00/14.00/17.00/Antalya/17.00/Ankara/17.30/Bursa/18.30)

10- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftası; Halkbank-Brand Group Alanya Belediyespor, TÜRŞAD-Arkas Spor, Spor Toto-RAMS Global Cizre Belediyespor ve Fenerbahçe Parolapara-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/Bitlis/13.00/Ankara/14.00/Ordu/15.00)