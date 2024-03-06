Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 gözaltı

Yaşanan arbede sırasında Abuzer Ölmez, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Abuzer Ölmez'i ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net