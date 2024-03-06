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9 ilde 59 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-8" operasyonlarında 9 ilde 59 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Mart 2024 08:39, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 08:54
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9 ilde 59 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 9 ilde düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik "Bozdoğan-8" operasyonunun yapıldığını duyurdu.

9 ildeki operasyonlarda 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi.

Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin de destek verdiği operasyonlarda 2 bin 866 personel görev aldı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek." ifadelerine yer verdi.

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