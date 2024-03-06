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Bakan Uraloğlu: Zengezur'un demir yolu ayağı için kazma vuruluyor

Türkiye'den Zengezur Koridoru için yeni bir hamle daha geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dilucu-Iğdır-Kars Demir Yolu Hattı için bu yıl kazmayı vuracaklarını söyledi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Mart 2024 09:05, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 09:07
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Bakan Uraloğlu: Zengezur'un demir yolu ayağı için kazma vuruluyor

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre Demir yolu hattının Zengezur Koridoru'nun devamı olacağını belirten Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu ile ilgili de Irak ile görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Uraloğlu "Kalkınma Yolu ile ilgili Irak'la görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı'mızın ziyaretinde görüşülüp hızlandırılacak. Zengezur'un devamı Dilucu-Iğdır-Kars Hattı'na da bu sene inşallah kazmayı vuracağız. Orası çok sıcak ve bir o kadar da zor bir proje. Cumhurbaşkanı'mızın ziyaretinden sonra proje hızlanacaktır. Orta Koridor'un bir parçası burası. Orta Koridor'un Doğu Batı, Kalkınma Yolu'nun Kuzey-Güney hattı" dedi.

Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nin de büyük öneme sahip olduğunu anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu proje ile Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak'ın güneyinde inşa edilmekte olan FAV Limanı'na gelecek yüklerin, 1.200 kilometrelik çift yönlü otoyol ve demir yolu inşa ederek Türkiye'ye ulaşmasını planlıyoruz. Irak'tan başlayıp Ovaköy'den Türkiye'ye gelen bu yeni uluslararası koridor sayesinde Güney Asya ve Orta Doğu'yu; Avrupa, Kafkasya ve Kuzey Afrika'ya yeni bir güzergah üzerinden bağlayacağız. Yine, ülkemizin konumunu daha da güçlendirmek için Bakü-Tiflis-Kars Hattı'na ek olarak Zengezur Koridoru'nun açılmasının da kritik bir öneme sahip. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı ile birlikte, Zengezur Koridoru Orta Koridor'un gelişimini daha da destekleyecektir. 224 km uzunluğundaki Kars-Aralık-Dilucu kesiminin ihalesini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiştik. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Erzincan ve Erzurum üzerinden Kars'a kadar ulaşmasıyla Dilucu ile Ankara arasındaki bağlantı da sağlanmış olacak."

Uraloğlu ayrıca Diyarbakır'ı Elazığ'a bağlayacak 70 kilometrelik Elazığ-Diyarbakır Hızlı Demir Yolu Projesi'nin etüt çalışmalarının devam ettiğini hatırlatarak, hattın eylül ayında hizmete gireceği bilgisini verdi.

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