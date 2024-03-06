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Sirkeci- Kazlıçeşme raylı sistem hattı'nı büyük ilgi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 26 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın bir haftada 80 bin 446 kişi tarafından kullanıldığını belirterek, "11 yıl sonra hizmete alınan Sirkeci - Kazlıçeşme tren hattını İstanbullu vatandaşlarımız çok sevdi. Her gün 11 bin 500'e yakın vatandaşımız bu hattı kullandı" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2024 09:27, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 09:29
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Sirkeci- Kazlıçeşme raylı sistem hattı'nı büyük ilgi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki seferleri 11 yıl aradan sonra yenileyerek geçtiğimiz hafta tekrar başlattıklarını ve hattın İstanbullular tarafından büyük ilgi gördüğünü bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle açılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projes ile 8,3 kilometrelik hattın modernize edildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Bu hat 140 yıldan fazla bir süre İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olarak hizmet vermişti. Atıl kalan bu hattı gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak bambaşka bir yapıda 8 istasyonlu hem demir yolu hem de yaya odaklı çevrecibir proje olarak yeniden İstanbul'a kazandırdık" ifadelerini kullandı.

"7,3 Kilometre Bisiklet ve Yaya Yolu"

Proje kapsamında ayrıca; 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu yapıldığına da dikkat çeken Uraloğlu, "6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeşil alan, 22 adet kara yolu ve yaya alt geçidi inşa ederek İstanbul halkına katkı sunduk. Bölgenin çehresini değiştiren sosyal alanları sayesinde daha bir hafta önce açılmasına karşın İstanbullu vatandaşlarımızdan büyük ilgi gördü" diye konuştu. Açılışın ardından tren hattınıilk gün 10 binin üzerinde vatandaşın kullandığını, ikinci gün ise 13 binin üzerine çıktığını vurgulayan Uraloğlu, hattın bir hafta içerisinde 80 bin 446 vatandaş tarafından kullanıldığının altını çizdi.

"122 Bin 550 Metrekare Rekreasyon Alanı"

Bakan Uraloğlu, 215 bin metrekarelik çalışma alanının 92 bin 450 metrekaresini demir yolu ulaşımı için kullandıklarını geri kalan 122 bin 550 metrekarelik kesimi ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru gibi rekreasyon alanları olarak düzenlendiklerini anlatarak, "11 yıl sonra hizmete alınan Sirkeci - Kazlıçeşme tren hattını İstanbullu vatandaşlarımız çok sevdi. Her gün 11 bin 500'e yakın vatandaşımız bu hattı kullandı. Ancak İstanbullu vatandaşlarımızın yaya olarak kullanımına açtığımız bu yeşil alanı kullanan vatandaşımızın sayısı 100 binleri aştı" ifadelerini kullandı.

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