CHP lideri Özel faturayı Akşener'e kesti: 'İyi Parti bizi zafiyete uğrattı'

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldıkları yenilginin faturasını İyi Parti lideri Akşener'e kesti. Özel, "İyi Parti bizi zafiyete uğrattı" dedi.

İSTANBUL'DA RAHAT DEĞİLİZ

CHP lideri Halk TV'de İstanbul ve Ankara olmak üzere yerel seçime ilişkin sorulara cevap verdi. İstanbul'da Ankara'da oldukları kadar rahat olmadıklarını söyleyen Özel, İmamoğlu'nun seçimleri kaybedebileceğine işaret etti.

Özel, "İstanbul'da Ankara kadar rahat değiliz. Öndeyiz. Ekrem İmamoğlu'nun performansı her geçen gün farkı biraz açıyor." dedi.

CHP'DEN İSTİFALAR SORUN OLMAZ

Gürsel Tekin, Battal İlgezdi başta olmak üzere partide yaşanan istifalara değinen Özel, "3 Mart tarihi itibariyle partide tartışma kalmadı. Parti seçim için çalışıyor. Gürsel abiyle bir sorun yaşamayız. Battal İlgezdi ile de yaşamayız. İlk günden beri Hatay'daki tansiyon Twitter'daki tansiyonun birbirinden farklı olduğunu doğrudan ölçümlerle gördüm. İzmir'de 21 tane aday değiştirmişiz." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ BİZİ ZAFİYETE UĞRATTI

İyi Parti lideri Akşener'den son bir jest isteyen Özel, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldıkların yenilginin faturasını Akşener'e kesti. Özel, şöyle konuştu:

"İYİ Parti ile işbirliği sandık güvenliği açısından bizi zafiyete uğrattı. İstanbul örgütümüz o kadar güçlü sandık güvenliği alan bir örgüt ki... Orada bir sıkıntı olmaz.

Eski ortaklarıma saygılıyım ama geçmiş defterini kapattım. Ben muhalefete muhalefet etmem. İktidarın ekmeğine yağ sürersiniz."

HERKES GÖRÜŞÜYOR, BEN 'DEMLENİYOR' OLUYORUM!

DEM Parti ile kent uzlaşısı adı altında kurdukları ittifak nedeniyle aldıkları eleştirilere cevap veren Özel, "Herkes görüşüyor, ben "DEM"leniyor oluyorum" dedi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz DEM ile siyasi ilişkiler dahilinde görüşmeler yaptık. AK Parti ve MHP bu görüşmeyi yapmaz ama Meclis'te arka odada sarılırlar. Biz arkada beraber yemek yeriz. Kamera önünde ben bunları sürdürdüğümde ben 'demleniyor' oluyorum. Kapının önünde el sıkışana 'demleniyor, hain teröristle el sıkışıyor' derler. Kent uzlaşısı tanımı DEM'in Parti Meclisi'nin tanımıdır."