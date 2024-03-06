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MİT'ten Irak/Süleymaniye'de Nokta Operasyon

MİT, PKK'nın Süleymaniye/Kelar sözde Sorumlusu Şevger Azad/Aras kod Hüsnü KÜMEK'i, Irak/Süleymaniye'de gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2024 09:45, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 09:52
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MİT'ten Irak/Süleymaniye'de Nokta Operasyon

Cemil BAYIK ve Duran KALKAN'a Yakındı

Bir dönem PKK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil BAYIK ve Yürütme Konseyi Üyesi Duran KALKAN'ın kurye ve korumalığını yapan Hüsnü KÜMEK'in, Süleymaniye'de örtülü faaliyette bulunduğu tespit edildi.

PKK'nın istihbarat oluşumlarından NLP bünyesinde özel görevler icra eden Hüsnü KÜMEK'in, Süleymaniye ve Kelar'da örgüte müzahir çevrelere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlediği, çalışmaları esnasında elde ettiği

istihbaratı örgütün üst yönetimine aktardığı ve bölge halkını Türkiye aleyhinde örgütlediği öğrenildi.

MİT, Süleymaniye'deki saha ajanları sayesinde KÜMEK'in saklandığı yeri tespit etti. Toplanan istihbarat sonrasında teröristin etkisiz hale getirilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Uygun koşulların oluşması sonucu KCK-NLP mensubu Hüsnü KÜMEK MİT'in Süleymaniye'de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Şevger Azad/Aras kod Hüsnü KÜMEK Kimdir?

Şevger Azad/Aras kod Hüsnü KÜMEK'in, 1999 yılında PKK'ya katıldı. 2002-2003 arasında Abbas kod Duran KALKAN'ın basın faaliyetlerinden sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Sözde Özel Kuvvetler bünyesinde Kandil'de lojistik alanında çalıştı. 2012 yılında NLP bünyesinde görevlendirildi. Suriye'nin kuzeyinde sorumlu düzeyde görev yaptı. Bir dönem Cuma kod Cemil BAYIK'ın özel korumalığını yaptı. NLP ile sözdeBaşkanlık Konseyi arasındaki irtibattan sorumlu olarak Cemil BAYIK'a bağlı kurye faaliyetleri gerçekleştirdi. BAYIK'ın güvendiği ve sevdiği örgüt mensuplarından birisi olarak tanınıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında aranırlık kaydı bulunuyordu.

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