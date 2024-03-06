Brent petrolün varil fiyatı 82,32 dolar

Dün 83,14 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 artarak 82,32 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,46 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintilerini haziran sonuna kadar uzatacaklarını açıklaması nedeniyle artan arz endişeleri etkili oldu.

OPEC tarafından pazar günü yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği bazı üye ülkelerin üretim kesintilerinin haziran sonunda yeniden değerlendirileceğini ve piyasa koşullarına göre kademeli olarak azaltılabileceği duyurulmuştu.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü ise ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirerek fiyatların yükselişini kısıtlıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 423 bin varil artacağını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 600 bin varil artacağı yönünde.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda artışa işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının düşüş eğiliminde olması bekleniyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizlik devam ederken, yatırımcılar, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ile ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdam verilerine odaklandı.

Yatırımcıların odağında ayrıca bugün dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ve ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'in ekonomi yönetiminin açıklayacağı ekonomiyi destekleyici yeni teşvik paketleri bulunuyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler'in Kızıldeniz'de gerilimi artıran saldırıları ve ABD ve bazı AB ülkelerinin karşı adımları petrol fiyatlarında yükseltici etki yaratmaya devam ederken, İsrail Filistin çatışmalarının sona ermesine ilişkin haber akışı fiyatların yukarı yönlü hareketlerini kısıtlıyor.

Hamas, bugün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşın kapsamlı şekilde durdurulmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmak için arabulucular üzerinden müzakerelere devam edeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün, Gazze Şeridi'nde olası bir ateşkes anlaşmasının Hamas'a bağlı olduğunu söylemişti.

Brent petrolde teknik olarak 82,22 ile 82,33 dolar aralığının direnç, 81,93 ile 81,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.