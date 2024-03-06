İstanbul merkezli 'denklik belgesi' operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin Türkiye'de orta öğretim kurumlarından mezun oldukları halde yurt dışında eğitim-öğretim görmüş gibi gerçeğe aykırı beyanda bulunup Milli Eğitim Müdürlüklerinden denklik belgesi temin ettiği ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler çalışmalarında, şüphelilerin denklik belgesiyle, Yüksek Öğretim Kurumlarının yabancı öğrencilere tanımış olduğu yüzde 10'luk kontenjandan yararlanarak üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlerine yerleştiklerini tespit etti.

Bazı şüphelilerin denklik belgesiyle mezun olup çalıştığı da belirlendi.

Kimlik ve adresleri tespit edilen 30 şüpheli, İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Ağrı, Gaziantep, Tekirdağ, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Mardin ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.