Teröristlerin sınırdan geçişlerini organize eden 6 şüpheli yakalandı
Eylem yapmak amacıyla Yunanistan'dan Türkiye'ye gelmek isteyen terör örgütü PKK üyelerinin sınır geçişlerini organize ettiği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2024 11:46, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 11:39
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen örgüt üyelerinin illegal yollardan Yunanistan'a geçtikleri tespit edildi.
Yunanistan'dan da eylem amacıyla Türkiye'ye gönderilecekleri belirlenen söz konusu terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize eden 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.