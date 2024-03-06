Motosiklet kazasında hayatını kaybeden oyuncu Efe Deprem defnedildi

Seksenler dizisindeki "Zafer" rolüyle tanınan ve dün akşam geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Efe Deprem için Üsküdar Şakirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Burcu Altın Deprem, eşinin tabutuna Fenerbahçe forması koydu.

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