Motosiklet kazasında hayatını kaybeden oyuncu Efe Deprem defnedildi
Şişli'de, motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren oyuncu Efe Deprem toprağa verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2024 18:01, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 18:59
Seksenler dizisindeki "Zafer" rolüyle tanınan ve dün akşam geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Efe Deprem için Üsküdar Şakirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Burcu Altın Deprem, eşinin tabutuna Fenerbahçe forması koydu.
Deprem'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kısıklı'da Namazgah Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.
Cenazeye, Efe Deprem'in ailesi, yakınları, Seksenler dizisinden oyuncu arkadaşları ile sevenleri katıldı.