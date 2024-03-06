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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2024 12:00, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 11:46
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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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