Bakanı Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kaç yabancı var?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yasal kalış hakkına sahip toplam yabancı sayısının 1 milyon 92 bin 697 olduğunu açıkladı.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 06 Mart 2024 12:45, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 14:24
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tam Güvenli Fatih Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada İstanbul'daki yabancı nüfusun güncel durumuna dair rakamları paylaştı.
Yerlikaya, İstanbul'da yasal kalış hakkına sahip toplam yabancı sayısının 1 milyon 92 bin 697 olduğunu, bu kişiler arasında geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısının ise 350 bin 532 olduğunu açıkladı.