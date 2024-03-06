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'İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 8 bin kişiyi işe aldı'

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirebilmek için delegelerin referansıyla İBB'ye 8 bin 643 kişiyi aldığını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2024 13:14, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 13:15
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'İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 8 bin kişiyi işe aldı'

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu Habertürk TV'de soruları cevapladı.

Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partizanlıkta nirvanaya ulaştığını belirtti.

Tevfik Göksu "Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirebilmek için kongre döneminde her delegeden istihdam etti, bunu kim söyledi İstanbul İl Başkan adayları söyledi. İBB referansla 8 bin 643 kişiyi işe aldı. Bunun İBB'ye bir yıllık maliyeti 5.1 Milyar TL'dir" dedi.

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