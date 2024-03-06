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YRP Düzce Adayı Davut Güloğlu, vatandaşla tartıştı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Düzce Belediye Başkan Adayı şarkıcı Davut Güloğlu, seçim çalışması kapsamında kahvehanede bir araya geldiği vatandaşlardan biriyle tartıştı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Mart 2024 13:37, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 13:43
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması kapsamında Çay Mahallesi'nde bir kahvehaneye giderek vatandaşlara hitap etti.

"TÜMÜ BENİ TEHDİT EDİYOR"

Burada, Düzce'deki yerel gazeteciler tarafından tehdit edildiğini öne süren Güloğlu, "Farkında değilsiniz. Düzce'de büyük baskı var. Siz bunu yaşamıyorsunuz. Evime 20 polis geldi. 'Yanlış oldu' deyip geri gittiler. Emniyet Müdürümüz ile görüştük. Özür dilediler. Resimler asıyoruz, söküyorlar. Gazeteciler bizi tehdit ediyor. 'Para vermezsen seni alaşağı etmezsek görürsün' diyorlar. Her gittiğim yerde söylüyorum. Tümü beni tehdit ediyor" dedi.

"SENİ BURAYA TUTTULAR DA MI GÖNDERDİLER?"

Bunun üzerine kahvehanede bulunan mahalle sakinlerinden biri, Güloğlu'na "Kim o gazeteciler açıkla da bilelim" dedi. Davut Güloğlu ise "Seni buraya tuttular da mı gönderdiler" dedi. Vatandaş da "Beni satın alacak para yok" diye cevap verdi.

Elindeki mikrofonu masanın üstüne atan Güloğlu ile vatandaşın tartışması sürünce, kahvehanede bulunanlar araya girerek tarafları sakinleştirdi.

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