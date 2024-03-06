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En geç evlenenler listesinde birincilik yine Tunceli'de

TÜİK verilerine göre Tunceli'de erkekler de kadınlar da geç evleniyor. Evlenme istatistiklerinde kadınlarda ortalama evlilik yaşının 29,0; erkeklerde ise 32,7 olduğu kaydedildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2024 13:47, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 13:47
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En geç evlenenler listesinde birincilik yine Tunceli'de

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kadınlar gününe birkaç gün kala 'İstatistiklerle Kadın, 2023' verilerini paylaştı. Verilerde Tunceli ilgili olarak ise yaş detayı dikkat çekti.

Evlenme istatistiklerine göre resmi olarak ilk evliliğini 2023 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 25,7 iken erkeklerin ortalama evlenme yaşı 28,3 oldu.

YAŞ ORTALAMASI EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK İL

Ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu il yine Tunceli oldu. İlde evlenme yaş ortalaması kadınlarda 29,0, erkeklerde 32,7 olarak kaydedildi.

Ortalama ilk evlenme yaşının en düşük olduğu il ise kadınlarda 22,9 yaş ile Ağrı, erkeklerde 26,2 yaş ile Şanlıurfa oldu.

ESKİŞEHİR'DE KADINLAR GEÇ EVLENİYOR

Eskişehir'de ise 2023 yılında ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,8 kadınlarda 26,5 oldu.

Bu oranlar, ülke ortalamasının daha üstünde yer alıyor.

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