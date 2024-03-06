Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması! Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, hakkında çıkan 'başkanlığa aday olacak' iddialarına cevap verdi.

Uzun bir açıklama yapan Yıldırım, şampiyonluğa konsantre edilmesi gerektiğini söyledi.

AZİZ YILDIRIM'IN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Son dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı ile ilgili, ismimin içerisinde bulunduğu bir çok iddianın, "kesin aday olacak" ifadesiyle kamuoyunda yer aldığını gözlemlemekteyim.

Yakın zamanda açıkça belirttiğim gibi, Fenerbahçe futbol takımı şampiyonluk yolunda mücadele etmektedir ve kulübün gündemi başkanlık değil, şampiyonluk olmalıdır. Ancak camia ısrarla şampiyonluk gündeminden uzaklaştırılmakta, teknik ekip ve takım bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Buna asla müsaade edilmemelidir.

Yine geçtiğimiz aylarda düzenlediğim bir basın toplantısında sorulan bir soru üzerine ifade ettiğim gibi, "Kulübe Fetöcü, hocacı ya da herhangi bir şekilde kulüpten menfaat sağlamış kişiler aday olursa, karşılarına da hiç kimse aday olarak çıkmazsa, aday olacağım" şeklinde, kulübümüz adına son derece önemli bir takım prensipler ortaya koymuştum.

Gelinen noktada, seçimli olağan genel kurula daha aylar vardır ve yapılan tüm bu konuşmalar yersizdir. Takımımızın şampiyonluğa ihtiyacı vardır ancak camianın gündemi ısrarla şampiyonluktan uzaklaştırılmaktadır. Fenerbahçe'nin şu an başkanlık gibi bir derdi yoktur.

Benim herhangi bir planlamam olursa, kamuoyu bunu 3. kişilerden değil bizzat şahsım tarafından öğrenecektir. Dolayısıyla hiç kimsenin benim yerime açıklama yapma hakkı yoktur. Seçimli olağan genel kurul zamanı gelince gerekli açıklamalar yapılır.