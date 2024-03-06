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'Selam Tevhid' kumpası davasında eski hakim ve savcıların cezaları onandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili, yüzlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 17 eski hakim ve savcıya verilen 6 yıl 10 ay 15 gün ile 11 yıl 3 ay arasında değişen süreli hapis cezalarını onadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2024 14:36, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 14:38
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'Selam Tevhid' kumpası davasında eski hakim ve savcıların cezaları onandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesince 30 Haziran 2021'de karara bağlanan, 55 eski hakim ve savcının yargılandığı davaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, dosyayı, haklarındaki hükümler temyize getirilen 32 sanık yönünden inceledi. Kurul tarafından 12 sanığın temyiz talepleri kabul edilmedi, 2 sanık hakkındaki davanın da mükerrer olması nedeniyle reddine karar verildi. Kurul, kalan sanıklardan 17'si hakkındaki "silahlı örgüt üyeliği" suçundan verilen cezaları onadı, 1 sanık hakkındaki hükmü bozdu.

Buna göre, 25 Aralık kumpasında da yer alan eski hakim Süleyman Karaçöl ile dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya'ya FETÖ kapsamında "silahlı örgüt üyeliği" suçundan verilen 11 yıl 3'er ay ile Adnan Çimen ve Mehmet Ali Uysal'a aynı suçtan verilen 10'ar yıl hapis cezaları onandı.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında tutuklama kararı veren eski hakim Vedat Dalda ile Fatih Mehmet Uslu'ya aynı suçtan verilen 8 yıl 9'ar ay hapis cezaları da uygun bulundu.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar Birol Bilen, Bülent Kınay, Hikmet Şen, Kazım Kahyaoğlu, Muzaffer İren, Rüstem Eryılmaz ve Ümit Zafer Çolak'a verilen 7 yıl 8 ay 15'er gün hapis cezası ile sanıklar İsmail Işık, Menekşe Uyar, Nalan Can ve Salim Duran'a verilen 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezaları onandı.

Futbolda şike davasına da bakan sanık eski hakim Mehmet Ekinci'ye, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 8 yıl 9 ay hapis cezası ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğine yönelik talepleri dikkate alınarak bozuldu.

Dosyanın firari sanıkları ile "siyasi ve askeri casusluk", "devletin gizli kalması gereken belgelerini açıklama" suçlarından haklarında dava açılan bazı sanıkların davalarının bu davadan ayrılmasına ilişkin karar da onandı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bazı sanıklar hakkında, "görevi kötüye kullanma", "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "kişisel verilerin izinsiz olarak kaydedilmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından verilen beraat kararlarının da onanmasına hükmetti.

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