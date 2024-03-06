İstanbul Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Halk Ekmek, bu yıl 340 gramlık Ramazan pidesini 10 TL'den satacağını duyurdu.

"UYGUN FİYATA LEZZET VE BEREKET GETİRİYORUZ"

Halk Ekmek'ten yapılan açıklamada, "Halk Ekmek pidesi ile Ramazan sofralarına bereket gelsin! 340 gramlık Ramazan pidesini 10 TL'ye sunarak İstanbullulara uygun fiyata lezzet ve bereket getiriyoruz." denildi.

İMAMOĞLU: BEREKET OLSUN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konu hakkında, "Bu yıl da İstanbullulara uygun fiyata Ramazan pidesi sunuyoruz. Halk Ekmek 340 gramlık pideyi 10 TL'den büfelerimize ulaştıracak. Sofralarımıza bereket olsun." açıklamasını yaptı.