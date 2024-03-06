Bakan Koca: Yeni açılan 541 kadroya 545 hekim yerleştirildi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 ikinci dönem Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları dün açıklandı. İç hastalıkları hariç, açılan kadrolara yüzde 100'ün üzerinde yerleşme gerçekleşti. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr adresinden tekrar bakabilir. Biz de halkımız adına her biri kadar mutluyuz. İç hastalıkları tercih ve yerleştirmeleri de yakında yapılacak. Kısa süre önce çıkan yasada yan dal uzmanlarıyla ilgili düzenlemelere de yer verilmişti. Sözleşmeli hekim kadrosunda 9 bin artışla İstanbul ve Ankara dışındaki illerde tüm yan dal uzmanları sözleşmeli statüsüne alındı. Yapılan düzenlemelerin, dün açıklanan yerleştirme sonuçlarına etkisini gördük. İç hastalıkları hariç, yeni açılan 541 kadroya yüzde 100'ün üzerinde bir dolulukla 545 hekim yerleştirildi" dedi.

'YERLEŞME ORANI YÜZDE 101,5'E YÜKSELDİ'

Yerleştirme sonuçlarında çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzmanlıkları tercihlerinin beklentinin hayli üzerinde gerçekleştiğine işaret eden Koca, "Bir önceki sınava göre, yerleşme oranı yüzde 45,1'den yüzde 101,5'e yükseldi. Yapılan düzenlemelerin sonuçlara etkisini gördük. Yan dal uzmanı cerrah sayımız düşünülenden fazla artacak. Genel cerrahi ana dalında bir önceki sınava göre yerleşme oranları; cerrahi onkolojide yüzde 68'den yüzde 100'e, gastroenteroloji cerrahide yüzde 73'ten yüzde 114'e yükseldi. Yapılan düzenlemelerin sonuçlara etkisini gördük. Sağlıkta şimdi daha güçlüyüz" değerlendirmesinde bulundu.