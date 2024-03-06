Erdoğan'dan isim vermeden YRP eleştirisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya mitinginde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Sizler bize güvendiniz, üzerinize düşeni yaptınız"

Sözlerime başlarken geçtiğimiz yılın mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığında yüzde 72, milletvekilliğinde yüzde 69 oy oranıyla Cumhur İttifakı'na destek veren Malatya'ya şükranlarımı bildiriyorum. Sizler bize güvendiniz, üzerinize düşeni yaptınız. Biz de inşallah bunun karşılığını vermek için gece gündüz çalışacağız. İnşallah 31 Mart'ta da büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle Malatya'da Cumhur İttifakı'nı rekor bir oya taşıyacağınıza inanıyorum.

"Malatya'yla birlikte yol yürümekten şeref duyuyoruz"

Malatya bizi bugüne kadar hiçbir mücadelemizde yalnız bırakmadı. Bu defa da Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Malatya'yla birlikte yol yürümekten şeref duyuyoruz. Malatyalı kardeşlerim kimin kendisine gönül verdiğini, kimin şahsi hesaplar peşinde koştuğunu çok iyi biliyor. Bizim bildiğimiz Malatya'nın insanı köşeli olur, karakterli olur, mert olur, sözünün eri olur. Pusulasını şaşıranı Kandil'le demlenmeyi marifet sayanı, teröristlerle sarmaş dolaş olanı Malatya affetmez.

Eser ve hizmet siyasetiyle, demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla şehrini geliştireni Malatya unutur mu? Hak ve özgürlük alanını genişleterek kendini öz yurdunda garip bırakmak isteyenlere dersini vereni Malatya terk eder mi? Dünyada başı dik şekilde dolaşmasını sağlayanı, bayrağının hep dalgalanması ve ezanlarının hiç susmaması için çalışanı Malatya ihmal eder mi? Depremle sarsılan, nice sevdiklerini toprağa veren evi, iş yeri, hasar gören kardeşlerine yeniden hayata sarılma umudu vereni Malatya bırakır mı?

"Halen şehrimizde 48 bin 837 konutun yapımı sürüyor"

Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde Malatya'da ve diğer şehirlerimizde hayatını kaybeden 53 bin vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Asrın felaketinde şehrimizde 78 bine yakın konut, 25 bini aşkın köy evi, 27 bini aşkın ahır ve ticari alan zarar gördü. Geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için şehrimize 85 bine yakın çadır gönderdik, 36 bini aşkın konteyner kurduk.

Yapılan çalışmalar sonunda Malatya'da 20 bini kırsalda, kalanı şehir merkezlerinde olmak üzere yaklaşık 70 bin hak sahibi belirlendi. Geçtiğimiz ay inşası tamamlanan 6 bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Halen şehrimizde 48 bin 837 konutun yapımı sürüyor. Yerinde dönüşüm için 32 bin 583 Malatyalı kardeşimiz başvurdu. Hatta bunların 500'ü konutlarını inşa etmeye başladılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, şehir merkezindeki meydan ve işyeri düzenlemelerini yapıyor.

Yeni Camii çevresinde, Buğdaypazarı civarında, Akpınar Meydanı, Emeksiz Caddesi arasında, İnönü Caddesi boyunca, Valilik çevresinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeşilyurt'ta da pek çok mahallede proje çalışmaları devam ediyor.

"Şehirlerimizi geleceğe hazırlayacak farklı üretim tesislerini hayata geçiriyoruz"

İmar ve inşa çalışmaları için şehrimize 6 milyar lira ilave destek sağladık. Amacımız önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerini konutlarına ve ticari binalarına kavuşturmaktır. Bununla yetinmiyor, depremzede şehirlerimizi geleceğe hazırlayacak farklı üretim tesislerini hayata geçiriyoruz. Bu anlayışla savunma sanayii yatırımlarını deprem bölgesi şehirlerimizde yoğunlaştıracak bir iskan ve istihdam projesi başlattık. ASELSAN firmamız, Malatya'da elektronik bakım, onarım ve elektronik kart dizgi tesisi kuruyor. Altyapısı ve üstyapısıyla depremin şehrimizdeki tüm izlerini silene kadar durup dinlenmeden çalışacağız.

"Teslim ettiğimiz 46 bin konut sayısını ay sonuna kadar 75 bine çıkartacağız"

Deprem bölgesi genelindeki faaliyetlerimizi, binden fazla şantiyede 110 bin personelle yürütüyoruz. Bugüne kadar teslim ettiğimiz 46 bin konut sayısını ay sonuna kadar 75 bine çıkartacağız. Yıl sonuna kadar her ay 15-20 bin ilaveyle 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Yine deprem bölgesi genelinde yerinde dönüşüm projelerine başvurular 255 bini buldu. Hibe yanında 2 yılı ödemesiz, 10 yıl vadeli kredi desteğini de içeren bu projelerin ruhsatından inşasına kadar tüm safhalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız vasıtasıyla denetliyoruz. Tip projeler ve tip sözleşmeler gibi kolaylıklarla sürecin hızlı ve sağlıklı ilerlemesini temin ediyoruz. Velhasıl depremle sarsılan şehirlerimizi bir an önce ayağa kaldırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz.

"Şehirlerimizin gördüğü ağır hasarın altından kalkmak kolay değil"

Türkiye'nin maruz kaldığı onca terör saldırısının, darbe girişiminin, gizli açık kuşatmanın üzerine yaşadığı deprem felaketinin elbette maddi manevi ağır bir maliyeti oldu. Bunca insan kaybının şehirlerimizin gördüğü ağır hasarın altından kalkmak kolay değil. Dünyanın bir başka ülkesi bizim yaşadıklarımızı yaşasa emin olun tekrar toparlanması on yıllar sürer. Hamdolsun biz asrın birlikteliğiyle asrın felaketinin üstesinden geliyoruz. Malatya başta olmak üzere tüm deprem şehirlerimizi eskiden daha güvenli, huzurlu, canlı, hareketli hale getirmekte kararlıyız.

"Depremin de bizi hedeflerimizden koparmasına izin vermeyeceğiz"

Hayatını kaybedenleri elbette geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları daha iyisiyle yerine koyacak güce, azme, dirayete sahibiz. Tıpkı yaşadığımız diğer sınamalar gibi depremin de bizi hedeflerimizden koparmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye, diplomasisiyle, ekonomisiyle, askeri gücüyle, sosyal yapısıyla dünyanın en büyük ülkeleri arasındaki yerini alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Malatya şahidimiz olsun ki Milletimizin desteği ve duası arkamızda olduğu müddetçe de bu mücadelenin zaferle sonuçlanmasının önüne kimse geçemeyecektir.

"Belediye başkanlığı da hizmet yolunda bir bayrak yarışıdır"

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimlerde şehirlerini yönetecek belediye başkanlarını, meclis üyelerini, muhtarlarını seçecek. Cumhur İttifakı olarak. Bu seçimde de büyükşehirlerde ve illerimizin bir kısmında işbirliği yapıyoruz. AK Parti'nin belediyecilik konusundaki becerisini ve tecrübesini kimseyle tartışmayız. Her görev gibi belediye başkanlığı da hizmet yolunda bir bayrak yarışıdır. Bayrağı devralan arkadaşımız emaneti halefine teslim edene kadar ülkesi, milleti ve şehri için canla başla çalışacaktır. Malatya Büyükşehirde ve ilçelerimizin bir kısmında işte böyle bir değişim oldu. Dün şehrimize hizmet eden kardeşlerimizi nasıl desteklediysek bugün vazifeye talip kardeşlerimizin de aynı şekilde yanlarında olacağız.

Tabii bu arada ülkemizin pek çok il ve ilçesinde şöyle bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek kendileri kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Hep söylediğimiz gibi Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir, aday olabilir. Biz kendi ittifakımızdan, kendi partimizden, kendi adaylarımızdan mesulüz. Ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli beyan ve imalarla bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir.

"Milletimizin zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum"

Tüm hayatımızı ülkemize, insanımıza, şehirlerimize eser kazandırmaya adadık. Ülkeye hiçbir faydanız dokunmayacak, millete hiçbir hayırlı hizmetiniz olmayacak, hiçbir insanın hayatına olumlu yönde katkı yapmayacaksınızc. Sonra? Sadece yalan yanlış konuşarak, sadece haksızca eleştirerek, sadece hoyratça enaniyet yaparak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye, bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanmış vizyonu, programı, projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir. Sadece öteki ne veriyorsa beş fazlası benden yalanıyla ülkede güven ve istikrar iklimini bozmaktan başka bir iş yapmayan bu kafaların elinde heder olan yıllarımıza ve imkanlarımıza acıyarak bakıyoruz.

Maalesef son dönemde bu habis siyaset tarzının yeniden hortlamaya başladığını görüyoruz. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum. Malatya'nın birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışmasıyla bu konuda tüm Türkiye'ye örnek olacağından şüphe duymuyorum.

"31 Mart'ta milli irade bayramına da beraberce ulaşmak istiyoruz"

Önümüzdeki Pazar gecesi ilk sahurumuza kalkıyor, pazartesi günü ilk iftarımızı yapıyoruz. Bu mübarek ayda tutacağımız oruçlarımızı ve yapacağımız ibadetleri Allah şimdiden kabul eylesin. Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramına da beraberce ulaşmak istiyoruz. Bunun için ramazanı çok iyi değerlendirmemiz, rahmetinden ve bereketinden istifade etmemiz gerekiyor. Malatya'nın ülkenin ve milletin hayrına olan her hususta yaptığı gibi bu konuda da en ön safta yer alacağına inanıyorum.

"Malatya'ya yaklaşık 149 milyar liralık yatırım yaptık"

Eser ve hizmet siyasetimizin gerisinde vatan toprağının her karışını ve insanımızın tamamını kuşatan bir müktesebat vardır. Bizim siyaset anlayışımız söylediğini yapma, yapmayacağını söylememe üzerine kuruludur. Bunun en büyük ispatı da geçtiğimiz 21 yılda yaptıklarımızdır. Mesela bu dönemde Malatya'ya yaklaşık 149 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde 5 bin 739 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci bir devlet üniversitesi olarak Turgut Özal Üniversitesi'ni açtık.

Gençlik ve sporda 9 bin 170 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları yaptık. Bir stadyum ile 60 adet spor tesisi inşa ettik. Malatyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 7,5 milyar lira kaynak aktardık. Sağlıkta toplam 1640 yataklı 16 hastanenin de aralarında bulunduğu 71 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk. TOKİ vasıtasıyla 24 bin 98 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 4 bin 859 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Söz verdiğimiz 8 millet bahçesinden 5'ini tamamladık.

"Bölünmüş yol uzunluğunu 464 kilometreye çıkardık"

Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 464 kilometreye çıkardık. Bünyesinde 23 adet köprü de bulunan Malatya Çevre Yolumuzun Hekimhan ayrımına kadar olan 26 kilometresini hizmete sunduk. Bu yıl sonuna kadar inşallah Battalgazi ayrımına kadar olan kesimi trafiğe açıyoruz. Ayrıca, şehir girişindeki Beylerderesi Viyadük Köprüsünü ve Kuzeykuşak Alternatif Köprü ve yollarının yapımına devam ediyoruz. Fırat'ın gerdanlığı Kömürhan Köprüsü, tüneli ve bağlantı yolunu yine Yeni Tohma Şehit Gaffari Güneş Köprüsü'nü hizmete açtık. Malatya ve Sivas'ı birbirine bağlayan 8 adet tünel ve 14 adet köprüsüyle seyahat süresini 35 dakika azalttık. 104 kilometrelik Malatya-Hekimhan yolunu tamamladık. Elazığ yolundaki Battalgazi Kavşağı, bağlantı yolu ve Hanımın Çiftliği Köprüsü'nü bitirdik. Pütürge-Doğanyal yolunun 12,5 kilometrelik kesimini bu yıl açılışa hazır hale getiriyoruz. Puluncak-Hekimhan yoluna başladık. Sivas-Malatya hızlı demiryolunun etüt projesini tamamladık. Malatya-Elazığ hattıyla ilgili etüt çalışmalarımız devam ediyor.

Deprem dolayısıyla hasar gören Malatya-Nurdağı demiryolu kesimindeki çalışmalar sürüyor. Modernize ettiğimiz Malatya Havalimanı'mızın 2003 yılında 89 bin olan yolcu trafiği geçtiğimiz sene 730 bini geçti.

"Malatyalı çiftçilerimize 28 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik"

Malatya'ya 15 baraj, bir gölet, 20 sulama tesisi, bir yeraltı depolama tesisi, 50 taşkın koruma tesisi, 4 arazi toplulaştırması ve 10 adet HES inşa ettik. 6 barajın yapımı sürüyor. İnşaat safhasında yer alan 4 sulama tesisimiz ile toplam 206 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Malatyalı çiftçilerimize toplam yaklaşık 28 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. Şehrimize bir teknopark, 4 Ar-Ge merkezi ve bir tasarım merkezi kurduk. Büyüklüğü 120 hektarı bulunan bir alanı Battalgazi-Yeniköy Sanayi Bölgesi olarak ilan ettik. Lisanslı kuru kayısı deposunu şehrimize kazandırdık. Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nda başlanan ve bin kişinin çalışacağı tekstil tesislerinden 3'ü tamamlandı, biri de yakında bitiyor.

İstihdamı desteklemek için Malatya'daki işverenlere toplam 3,5 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Enerjide Akçadağ, Arapkir, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Yazıhan ve Yeşilyurt'a doğal gaz arzını sağladık. Bu yıl içinde Arguvan ve Kale'ye, daha sonra da Doğanyol ve Pütürge'ye de doğal gaz arzını sağlayacağız. Görüldüğü gibi Malatya'ya getirdiğimiz yatırımlar ne kadar özetlersek özetleyelim anlatmakla bitmiyor.