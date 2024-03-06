Öğrencilere cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Feke İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir kişinin internetten tanıştığı yaşı küçük öğrencilere cinsel istismarda bulunup kamerayla kayda aldığı ve şantaj yaptığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

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