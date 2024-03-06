Tartıştığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan emlakçı öldü

Yenimahalle ilçesi İvedik Mahallesi 1418 Sokak'ta emlakçı dükkanı bulunan Mustafa D, henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştığı dükkan komşusunun silahlı saldırısına uğradı.

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