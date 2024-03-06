Erdoğan: Ekonomimizin temel direkleri çok güçlü

Borsada düşüş 4'üncü gününde
Borsada düşüş 4'üncü gününde
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Anında Cebinde!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Anında Cebinde!
Sponsorlu İçerik
Ette oyun deşifre oldu: Stokları ellerinde tutuyorlar
Ette oyun deşifre oldu: Stokları ellerinde tutuyorlar
AK Partili Akbaşoğlu, emekli ve çalışanlara zam için tarih verdi
AK Partili Akbaşoğlu, emekli ve çalışanlara zam için tarih verdi
YSK'dan CHP'nin 'AK Parti'nin reklam filmi yasaklansın' talebine ret
YSK'dan CHP'nin 'AK Parti'nin reklam filmi yasaklansın' talebine ret
Valilikten anne ile iki çocuğunun 4. kattan düşmesine dair açıklama
Valilikten anne ile iki çocuğunun 4. kattan düşmesine dair açıklama
'Selam Tevhid' kumpası davasında eski hakim ve savcıların cezaları onandı
'Selam Tevhid' kumpası davasında eski hakim ve savcıların cezaları onandı
Belirsizlik ortadan kalkıyor... İkinci elde seçim hareketliliği
Belirsizlik ortadan kalkıyor... İkinci elde seçim hareketliliği
'CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak'
'CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak'
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecinde belirgin sonuçlar alınacak
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecinde belirgin sonuçlar alınacak
'İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 8 bin kişiyi işe aldı'
'İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 8 bin kişiyi işe aldı'
Babalık davasında süre kısıtlamasına iptal
Babalık davasında süre kısıtlamasına iptal
Bakanı Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kaç yabancı var?
Bakanı Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kaç yabancı var?
Adana'nın çevresi deprem üretebilecek faylarla çevrili
Adana'nın çevresi deprem üretebilecek faylarla çevrili
Bakan Işıkhan: Emeklilere özel destekler verilecek
Bakan Işıkhan: Emeklilere özel destekler verilecek
Bakan Şimşek: Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor
Bakan Şimşek: Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor
Önder Kahveci: AYM'nin iptal kararı memuru aylık 347 TL zarara uğrattı
Önder Kahveci: AYM'nin iptal kararı memuru aylık 347 TL zarara uğrattı
Et ve Süt Kurumu düğmeye bastı: Kuşbaşı ve kıymada Ramazan tarifesi
Et ve Süt Kurumu düğmeye bastı: Kuşbaşı ve kıymada Ramazan tarifesi
1 haftada en yüksek getiri altında: Gramda zirve yolculuğuna devam
1 haftada en yüksek getiri altında: Gramda zirve yolculuğuna devam
Baraj sularına siyanür karıştı mı? Bilim insanları, İliç'te açıkladı
Baraj sularına siyanür karıştı mı? Bilim insanları, İliç'te açıkladı
Yenice depremi İstanbul'a felaketi hatırlattı
Yenice depremi İstanbul'a felaketi hatırlattı
Yeni müfredat seneye 1, 5 ve 9. sınıflarla başlıyor
Yeni müfredat seneye 1, 5 ve 9. sınıflarla başlıyor
İşte Irak'ta PKK'yı bitirme stratejisi
İşte Irak'ta PKK'yı bitirme stratejisi
Kadir Özkaya yeniden AYM Başkanvekili seçildi
Kadir Özkaya yeniden AYM Başkanvekili seçildi
Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaştırma adımları: Krediler için yeni karar
Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaştırma adımları: Krediler için yeni karar
YSK, kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı
YSK, kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı
'Kripto varlıklara düzenleme' bayram sonrası meclis gündemine gelecek
'Kripto varlıklara düzenleme' bayram sonrası meclis gündemine gelecek
Murat Kurum: İBB'de haksızca görevden alınan kardeşlerimizi geri alacağız
Murat Kurum: İBB'de haksızca görevden alınan kardeşlerimizi geri alacağız
Bakan Işıkhan'dan 'çalışma süreleri' ile ilgili açıklama
Bakan Işıkhan'dan 'çalışma süreleri' ile ilgili açıklama
Türkiye 21 yılda 262 milyar dolar yatırım aldı
Türkiye 21 yılda 262 milyar dolar yatırım aldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Ekonomimizin temel direkleri çok güçlü

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Ekonomimiz 2023'te yüzde 4,5 büyüdü, ülkemiz gelişiyor. Merkez Bankası döviz rezervlerinde de sorun yok. Yani ekonomimizin temel direklerinde sıkıntı yok." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Mart 2024 18:21, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 19:29
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar:

Yaklaşık 11 ay sonra bir kez daha Elazığ'da bulunmanın, sizlerle kucaklaşmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Şu anda meydanda 65 bin kişi var.

6 Şubat ve diğer depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

31 Mart'ta bir kez daha sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Elazığ'ın bir kez daha tarih yazacağına gönülden inanıyorum. Gakkoşlar bizimle yürüdükçe kimse yolumuzu kesemez.

"Teröristlerin planlarını yırttık attık"

Sizlerden aldığımız güçle, ülke ve millet düşmanlarına kaçtıkları dağları, saklandıkları mağaraları dar ediyoruz. İnlerine giriyoruz. Bu ülkenin evlatlarına asla ihanet edilemez. Sınır içinde ne kadar terörist varsa tepelerine tepelerine biniyoruz. 'Girilemez' denilen ne kadar yer varsa hepsine girdik, hepsini temizledik. 7 gün 24 saat operasyonlarımıza devam ediyoruz. Artık terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. Birilerinin bölücü terör örgütüne bir teröristan kurdurtma hayalleri vardı. Gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla bu planları yırttık attık. Söz konusu vatanımızın bekası, devletimizin bütünlüğü, milletimizin huzur ve emniyeti ise bizim kimseyi gözümüz görmez.

Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan katil sürülerinin kökünü elbet kurutacağız. Batılı efendilerine güvenip de topraklarımıza göz dikenlerden, bizi bölmeye çalışanlardan bunun hesabını misliyle soruyoruz ve soracağız. Terörü sonsuza dek bitirerek şehitlere borcumuzu ödeyeceğiz.

"2028 yılında KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz"

Türkiye, yüzyılını inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta 5. nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu. Bu alanda Türkiye dünyanın ilk 4 ülkesi arasında yerini aldı. KAAN'ı görüyor musunuz KAAN'ı, nerede bu CHP, diğerleri. İnşallah 2028 yılında KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz.

"Ekonomimizin temel direkleri çok güçlü"

Ekonomimiz 2023'te yyüzde 4,5 büyüdü, ülkemiz gelişiyor. İhracatımız artmaya, cari açığımız iyileşmeye devam ediyor. Merkez Bankamızın döviz rezervlerinde sorun yok. Ekonomimizin temel direkleri son derece sağlam.

Türkiye olarak amacımız vatandaşımızın aşına, ekmeğine, işine halel getirmeden enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir. Uzun yıllar tek hanede tuttuğumuz gibi yine başaracağız.

Çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere vatandaşlarımızın bütün sıkıntılarını biliyoruz. Bütçe imkanlarımızı zorlayarak, emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları attık, atıyoruz.

Biz sırf oy uğruna vatandaşımıza yalan söylemedik. Hep dürüst olup insanımıza gönül diliyle konuştuk. İnşallah el ele verip tüm sorumları da çözeceğiz. Belediyelerde her biri şanla, şerefle geçen 30 yıllık tecrübeye sahibiz. Tek gayemiz milletimize hizmettir.

Muhalefet tembellikten kurtulamadı. Öyle bir hale geldi ki, millet adeta pembe dizi izler gibi bunların ayak oyunlarını birbirleri hakkında atıp tutmalarını izliyor.

Biz eser ve hizmet siyasetiyle son 21 yılda Elazığ'da 137 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Elazığ'da 143 bin dekar alanı da suya kavuşturacağız.

Elazığ'da şubat ayında 2 bin 255 deprem konutunu teslim ettik, inşası devam eden 4 bin 713 konutu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz

Önümüzdeki dönem Keban'a doğal gaz arzını sağlayacağız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber