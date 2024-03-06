Erdoğan konuşurken Türk bayrağını önüne bırakıp namaz kıldı
Elazığ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşurken miting alanında bir kadın, kalabalık arasında Türk bayrağını önüne alarak namaz kıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2024 20:06, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 20:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhuriyet Meydanı'nda Elazığlılara seslendi. Binlerce partili saatler öncesinde miting alanına geldi. Bu sırada akşam ezanı okuyunca alandan çıkamayan bir kadın, önüne koyduğu Türk bayrağı ile kalabalık arasında namaz kıldı. O sırada vatandaşlar kadının önünden geçmemeye gayret gösterdi.