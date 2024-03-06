Özgür Özel, Burcu Köksal'ın DEM Parti sözlerini düzeltti
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal "Seçilirsem belediyenin kapılarının DEM Parti hariç her siyasi partiye açık" demişti. CHP lideri Özgür Özel, Köksal'ın sözleri için "Sürçülisan oldu" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2024 20:20, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 21:24
Partisinin Uşak mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal "Seçilirsem belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık. AKP'nin adayı bunu söyleyemez, onlar ancak yaygara koparıp kapalı kapılar ardında pazarlık yaparlar" sözleriyle ilgili açıklama yaptı.
Özel, il mitinginde bu sözleri düzeltti. Özel, "Sürçülisan oldu. Afyon Belediyesi de Uşak Belediyesi'nin kapıları da herkese açık" ifadesini kullandı.