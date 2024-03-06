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Parkta kanlı infaz: 1 ölü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi parkta tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfek ile ensesinden vurularak öldürüldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2024 21:17, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 21:19
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Parkta kanlı infaz: 1 ölü

Gesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan parkta meydana gelen olayda, kamelyada oturan Ş.S.'ye (16), kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından ateş açıldı. Ş.S. ensesine isabet eden kurşunlar sonucu ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Ş.S.'nin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olay yerine gelen Ş.S.'nin yakınları da sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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