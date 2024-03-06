Fizik öğretmeni, MSÜ sınavında yanlış bulduğu soruyu CİMER'e şikayet etti

Soba yakıp ısıttığı sınıfta 4 öğrencisini geleceğe hazırlıyor
Soba yakıp ısıttığı sınıfta 4 öğrencisini geleceğe hazırlıyor
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Anında Cebinde!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Anında Cebinde!
Sponsorlu İçerik
Özgür Özel, Burcu Köksal'ın DEM Parti sözlerini düzeltti
Özgür Özel, Burcu Köksal'ın DEM Parti sözlerini düzeltti
Borsada düşüş 4'üncü gününde
Borsada düşüş 4'üncü gününde
Ette oyun deşifre oldu: Stokları ellerinde tutuyorlar
Ette oyun deşifre oldu: Stokları ellerinde tutuyorlar
AK Partili Akbaşoğlu, emekli ve çalışanlara zam için tarih verdi
AK Partili Akbaşoğlu, emekli ve çalışanlara zam için tarih verdi
YSK'dan CHP'nin 'AK Parti'nin reklam filmi yasaklansın' talebine ret
YSK'dan CHP'nin 'AK Parti'nin reklam filmi yasaklansın' talebine ret
Valilikten anne ile iki çocuğunun 4. kattan düşmesine dair açıklama
Valilikten anne ile iki çocuğunun 4. kattan düşmesine dair açıklama
'Selam Tevhid' kumpası davasında eski hakim ve savcıların cezaları onandı
'Selam Tevhid' kumpası davasında eski hakim ve savcıların cezaları onandı
Belirsizlik ortadan kalkıyor... İkinci elde seçim hareketliliği
Belirsizlik ortadan kalkıyor... İkinci elde seçim hareketliliği
'CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak'
'CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak'
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecinde belirgin sonuçlar alınacak
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecinde belirgin sonuçlar alınacak
'İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 8 bin kişiyi işe aldı'
'İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 8 bin kişiyi işe aldı'
Babalık davasında süre kısıtlamasına iptal
Babalık davasında süre kısıtlamasına iptal
Bakanı Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kaç yabancı var?
Bakanı Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kaç yabancı var?
Adana'nın çevresi deprem üretebilecek faylarla çevrili
Adana'nın çevresi deprem üretebilecek faylarla çevrili
Bakan Işıkhan: Emeklilere özel destekler verilecek
Bakan Işıkhan: Emeklilere özel destekler verilecek
Bakan Şimşek: Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor
Bakan Şimşek: Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor
Önder Kahveci: AYM'nin iptal kararı memuru aylık 347 TL zarara uğrattı
Önder Kahveci: AYM'nin iptal kararı memuru aylık 347 TL zarara uğrattı
Et ve Süt Kurumu düğmeye bastı: Kuşbaşı ve kıymada Ramazan tarifesi
Et ve Süt Kurumu düğmeye bastı: Kuşbaşı ve kıymada Ramazan tarifesi
1 haftada en yüksek getiri altında: Gramda zirve yolculuğuna devam
1 haftada en yüksek getiri altında: Gramda zirve yolculuğuna devam
Baraj sularına siyanür karıştı mı? Bilim insanları, İliç'te açıkladı
Baraj sularına siyanür karıştı mı? Bilim insanları, İliç'te açıkladı
Yenice depremi İstanbul'a felaketi hatırlattı
Yenice depremi İstanbul'a felaketi hatırlattı
Yeni müfredat seneye 1, 5 ve 9. sınıflarla başlıyor
Yeni müfredat seneye 1, 5 ve 9. sınıflarla başlıyor
İşte Irak'ta PKK'yı bitirme stratejisi
İşte Irak'ta PKK'yı bitirme stratejisi
Kadir Özkaya yeniden AYM Başkanvekili seçildi
Kadir Özkaya yeniden AYM Başkanvekili seçildi
Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaştırma adımları: Krediler için yeni karar
Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaştırma adımları: Krediler için yeni karar
YSK, kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı
YSK, kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı
'Kripto varlıklara düzenleme' bayram sonrası meclis gündemine gelecek
'Kripto varlıklara düzenleme' bayram sonrası meclis gündemine gelecek
Murat Kurum: İBB'de haksızca görevden alınan kardeşlerimizi geri alacağız
Murat Kurum: İBB'de haksızca görevden alınan kardeşlerimizi geri alacağız
Ana sayfaHaberler Eğitim

Fizik öğretmeni, MSÜ sınavında yanlış bulduğu soruyu CİMER'e şikayet etti

Samsun'da bir fizik öğretmeni, Milli Savunma Üniversitesi(MSÜ) sınavında çıkan fizik sorusunu "termodinamik kanunlarına aykırı" olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2024 21:37, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 21:42
Yazdır
Fizik öğretmeni, MSÜ sınavında yanlış bulduğu soruyu CİMER'e şikayet etti

3 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen MSÜ sınavında binlerce öğrenci ter döktü. Samsun'da özel bir kurumda fizik öğretmenliği yapan Mehmet Atalay Solmaz ise öğrencilerden gelen talepler doğrultusun sınavda fen bilimleri bölümünde yer alan fizik sorusunu inceledi. Soruda geçen "Sıcaklıklar 5'er derece düştüğünde en çok ısıyı alan kaşık M bardağı olmuştur" ifadesinin "termodinamik kanunlarına aykırı" olduğu gerekçesiyle yanlış olduğunu ileri sürdü. Solmaz bu iddiasını CİMER'e taşıdı.

"Sorunun yanlış olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini belirttik"

Fizik Öğretmeni Solmaz, "Sınavdan çıktıktan sonra öğrencilerim aradı. Bir öğrencimiz dedi ki 'Hocam bir soruda eksiklik vardı' dedi. Sorular açıklanınca da baktım ve ifadede yüzde 100 hata vardı. Detaylı olarak inceledim, birkaç kere de çözdüm. Gerçekten de ifade kesinlikle yanlış. Soruyu Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde fizik profesörüne de attık. O da sorunun 'termodinamik yasalarına aykırı' olduğunu söyledi. Biz de bunun üzerine CİMER'e şikayette bulunduk. Sorunun yanlış olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini belirttik ve şimdi de sonuç bekliyoruz. Soruyu boş bırakan öğrencilerim oldu" dedi.
Bazı öğrenciler ise sorudaki eksikliği fark ederek boş bıraktıklarını söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber