Tartıştığı muhtarı tabancayla vuran davulcu tutuklandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tartıştığı muhtarı tabancayla vuran davulcu tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2024 21:50, Son Güncelleme : 06 Mart 2024 21:52
Yeniyalı Mahallesi'nde dün muhtarın tabancayla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan davulcu Samet Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yeniyalı Mahallesi Şehit Mehmet Sokak'ta, dün davulcu Samet Ş. ile muhtar Metin K. arasında ramazanda mahallede davul çalma izni meselesinden tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesiyle muhtar Metin K. tabancayla bacağından yaralanmıştı. Yaralı tedavisinin ardından taburcu edilmişti.