Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na: İstanbul için dertlenen biri değil maalesef

AK Parti İstanbul İl Binası'nda düzenlenen Okul Sorumluları Buluşması'nda konuşan Tunç, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde vatandaşların belediyecilik için AK Parti'yi tercih edeceğine inandığını ifade ederek, "Gerçek belediyecilik noktasında ara verenler de inşallah 31 Mart tarihinde gerçek belediyecilik uygulamalarını ilçelerinde ve İstanbul'da başlatacaklar." diye konuştu.

"Yeniden İstanbul" ve "Sadece İstanbul" sloganlarının kullanıldığını anımsatan Tunç, "Özlenen bir İstanbul var demek ki. O nedenle 'Yeniden İstanbul'un İstanbul için önemli bir slogan olduğunu görüyoruz. 'Sadece İstanbul', o da sadece İstanbul'u düşünen bir büyükşehir belediye başkanımız İstanbul'daki 5 yıllık kesintiyi, kayıp dönemi telafi edecek, yeni dönem başlayacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Sandıklara sahip çıkmaları gerektiğini ve atılan oyların milletin emaneti olduğunu vurgulayan Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Önceki seçimlerde yaşadık. Özellikle sandıklar belki sayılmış olsaydı 13 bin fark kapanmış olacaktı. 13 bin fark İstanbul için çok büyük bir fark değil. Her sandıktan 2-3 oy zayi olduğunda bu farkın büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin kaybedilmesine kadar varan bir olumsuz tabloya maalesef ulaştığını da önceki seçimde gördük. O nedenle bu seçimde daha dikkatliyiz. Gerçek belediyeciliği İstanbul'da ve tüm ilçelerde başlatacağız. Gerçek belediyecilik AK Parti'dir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılında İBB Başkanı seçilmesinin ardından İstanbul'u "kronikleşmiş ve çözülemeyen" denilen tüm sorunlarından kurtardığını vurguladı.

Belediyecilik başarısının Anadolu'ya yayıldığını ve milletin teşvikleriyle AK Parti'nin kurulduğunu kaydeden Tunç, şunları söyledi:

"AK Parti'nin doğuşu gerçek belediyecilikten gelir. AK Parti'miz birkaç kişinin cumhurbaşkanımızla birlikte masa başında, 'Hadi arkadaşlar, bir parti kuralım. Millete gidelim, oy isteyelim. Ve millet de belki bizi iktidara getirir.' şeklinde siyaset mühendisliği yapılarak kurulmuş bir parti değil. AK Parti İstanbul'daki başarı ve gerçek belediyecilik nedeniyle milletin talebiyle kurulmuş, milletin adeta teşviki ve zorlamasıyla kurulmuş bir parti. Dolayısıyla 'Gerçek belediyecilik' AK Parti'dir."

Ekonomik ve hizmet anlamındaki başarıların ardından vesayetçi ve darbeci sistemin 367 krizini çıkardığını belirten Tunç, "Sonraki süreçte de kapatma davası, 2012'de MİT krizi, Gezi olayları, ardından terörü azdırdılar, hendekler kazdılar ve son olarak15 Temmuz darbe girişimi ile karşılaştık." dedi.

AK Parti'nin iktidara gelmesinin üzerinden 22 yıl geçtiğini, Türk demokrasi tarihinde böyle bir örneğin olmadığını kaydeden Tunç, bunun sebebinin 'önce insan' demelerinden geçtiğini belirtti.

İktidarları döneminde yapılan hizmetlere değinerek vesayetçi sistemi ortadan kaldıracak, darbelerin önüne geçecek birçok düzenleme yaptıklarını anlatan Bakan Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm bu değişiklikler sessiz devrim, sessiz reformlardı. Anayasamızdaki çok sayıdaki değişiklik tabii ki yeknesaklığı da bozdu. Şimdi yapılacak iş yeni bir anayasa. Demokratik, sivil, katılımcı ve kuşatıcı herkesin temel hak ve özgürlüklerini ele alan, devletin görevlerini belirleyen yeni bir anayasayı inşallah 28'inci dönem parlamentosunda bir uzlaşma sağlanarak bunu da gerçekleştiririz ve Türkiye Yüzyılı'na başlarken inşallah bu da bu dönemde gerçekleşir. Bu yönde de yoğun bir çabamız var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm illerde mitingler yaptığını, ortada hiçbir muhalefet liderinin olmadığını kaydeden Tunç, şöyle konuştu:

"Muhalefet nerede? 14-28 Mayıs'ta bunların bir ittifakı vardı. Cumhurbaşkanı adayları vardı. Cumhurbaşkanı adaylarını şimdi partilerinin başına bile layık görmediler, birbirlerine düştüler. Her partinin başkanı cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Ne oldu şimdi? Bir anda dağıldılar. Birbirini eleştirmeye başladılar. Bunlar iktidar olsaydı acaba iktidarı nasıl paylaşacaklardı? Millet bunları gördü. Dolayısıyla onların partilerine artık milletimizin bir güveni söz konusu değil. O nedenle miting yapamadıkları için meydanlar sadece Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na kaldı. İstanbul'da 5 yıllık bir ara dönem, kesinti oldu gerçek belediyecilikte. Ve 'Yeniden İstanbul', 'Sadece İstanbul' diyerek Murat Kurum başkanımızla inşallah İstanbul'da yeni bir dönem başlayacak."

Kurum'un Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde gece gündüz çalıştığını anlatan Tunç, şöyle devam etti:

"İstanbul'a çok şey katacaktır, çalışkanlığıyla, enerjisiyle, gençliğiyle hiç durmadan İstanbul için çalışacaktır. İstanbul için çok büyük bir fırsat. Sadece AK Partili seçmenler değil, Cumhur İttifakı'na destek verenler değil, başka partilerden de Murat Kurum'a yoğun bir destek olacağına inanıyoruz. Şu 5 yılda İstanbul'u yöneten belediye başkanının durumunu hep beraber gördük. İstanbul'da sel olduğunda Bodrum'daki tatilini bir saatliğine kesip tekrar gidebilen birisi. İstanbul için dertlenen biri değil maalesef. Kar yağdığında nerede yakalandığını hep beraber gördünüz. Ne konuşuyordun büyükelçiyle? İnsanlar yollarda donmak üzere, sen orada balıkçı keyfindesin. Kiminle? Partiden birileriyle mi, genel başkanınla İstanbul'un acaba kar mücadelesini nasıl yaparız diye bir istişarede misin? Yok. İngiliz Büyükelçisi'yle. Sırası mı şimdi? Elazığ'da deprem olur. Erzurum'daki kayak keyfini kesmez. 'Ben tatilden çok hoşlanırım tatil bana yakışıyor.' der. Dolayısıyla böyle bir belediye başkanı İstanbul'a yakışmaz."

Okul sorumlularına sandıklara sahip çıkmaları çağrısında bulunan Bakan Tunç, "Türkiye'nin seçimleri dünyaya örnek seçimlerdir. Şu anda oy kullanacağımız seçmenleri, sandığımızda kimler var, komşularımız kim şeffaf bir şekilde YSK'nın sitesinde görebiliyoruz. Seçim sonuçlandığında da o ıslak imzalı tutanaklar YSK sitesinde hangi sandıkta kaç oy, hangi parti almış hepsi yayınlanıyor ve siyasi partilerde bunların tutanakları veriliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin seçimleri en güvenli seçimler. Hem siyasi partilerimizin gözetiminde, yargının gözetiminde, denetiminde. Burada bizim yapacağımız iş milletin iradesine sahip çıkmak." diye konuştu.