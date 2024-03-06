Bakan Işıkhan: Vatandaşımıza verdiğimiz hiçbir sözden geri dönmedik

Işıkhan, Adana'da bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Çalışma Hayatı Buluşmaları" programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı" kabinesi olarak görevi devraldıklarından bu yana ülkenin çalışma hayatı için şehrin ihtiyaç ve taleplerini ilk ağızdan duymak amacıyla gezdiklerini belirtti.

- "Bizim işimiz de derdimiz de milletimizin geleceğidir"

İstişare, danışma ve dayanışmanın, binlerce yıllık devlet geleneğindeki kavramlar olduğuna dikkati çeken Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bugün, aynı anlayışı sürdürmenin gayreti içerisindeyiz. Bizi biz yapan, bizi bir ve diri yapan da tam olarak budur. Devleti, millete bir hizmet aracı olarak gören hükümetimiz 21 yıllık iktidarı boyunca bir an olsun milletinden kopmamıştır. Gerek bugün bizler, gerekse önceki bakanlarımız olmak üzere devletimizin hiçbir kademesi sahayla irtibatını asla koparmamıştır. Çünkü bizim işimiz de derdimiz de milletimizin geleceğidir. Allah'a hamdolsun ki bugüne kadar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürüdüğümüz bu yolda vatandaşımıza verdiğimiz hiçbir sözden geri dönmedik, tutamayacağımız sözleri de vermedik."

Işıkhan, bugün "İş-Pozitif Adana Tanıtım Programı"nı gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Çalışmanın, üretmenin, bereketin, bolluğun şehri Adana'nın "Türkiye Yüzyılı" yolculuğunun öncü merkezlerinden biri olacağını aktaran Işıkhan, hem Adana'ya, hem de Adana'nın kadınlarına güvendiklerini, inandıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 11 il ile 85 milyonu derinden sarstığını hatırlatan Işıkhan, depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara ve Türk milletine sabır diledi.

Adana'nın da bu yıkımı yaşayan şehirlerden birisi olduğunu hatırlatan Işıkhan, şunları paylaştı:

"Biz daha depremin ilk gününden itibaren ne dedik? 'Acımız ne kadar büyük olursa olsun, devlet olarak biz bütün vatandaşlarımızın yanında olacağız, yalnız bırakmayacağız' dedik. 'Yaralarımızı kendi ellerimizle saracağız, maddi kayıplarımızı bir bir telafi edeceğiz' dedik. 'Geri getiremeyeceğimiz can kayıplarımız dışında, vatandaşımızın bütün maddi kayıplarını, hiçbir mağduriyet yaşatmadan temin edeceğiz' dedik. Dediğimiz gibi de derhal çalışmalara başladık. Bütün bakanlıklarımız seferber oldu. Hamdolsun şu an evlerimizi, binalarımızı, iş yerlerimizi, işletmelerimizi çok kısa bir sürede yeniden ayağa kaldırmaya başladık."

Vedat Işıkhan, şehirlerin sosyal ve ekonomik yaşamını yeniden canlandıracak en önemli etkenin ticaret ve o kentin çalışma hayatı olduğuna dikkati çekti.

Nakdi Ücret Desteğinden Kısa Çalışma Ödeneğine, Toplum Yararına Programlardan Aktif İşgücü Programlarına kadar her kalemde sundukları hizmetleri depremzede vatandaşlar için özel hale getirdiklerini vurgulayan Işıkhan, "Deprem bölgesi için mücbir sebep halinin 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatılmasıyla işverenlerimizin, sigortalılarımızın ve vatandaşlarımızın çeşitli yükümlülüklerinin süresi içinde yerine getirilmiş olduğunu varsaydık, bazı yükümlülüklerini erteledik ve yapılandırma başvurularını düzenledik." ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak felaketin ilk günlerinden bu yana Adana'nın işgücü piyasasını, istihdamını harekete geçirmek için her türlü imkanı sunmaya devam ettiklerini belirten Işıkhan, Adana'nın Toplum Yararına Programı kontenjanını 1500 olarak belirlediklerini aktardı.

Işıkhan, önümüzdeki süreçte de yine ihtiyaç duyulduğunda bu tür destek ve programları sürdürmeye devam edeceklerini dile getirdi.

- "Adana'yı hasret kaldığı gerçek belediyecilikle buluşturacağız"

Bakan Işıkhan, 31 Mart seçimlerine kısa bir süre kaldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"İnşallah 31 Mart akşamı Adana'yı hasret kaldığı gerçek belediyecilikle buluşturacağız. Adana, 'Türkiye Yüzyılı' şehirlerimiz arasında öncü olabilecek kapasiteye sahip kıymetli bir şehrimiz. Ancak maalesef Adana, büyükşehir belediyesi nezdinde bugün yaşadığı bu muameleyi, vurdumduymazlığı hak etmiyor. Yerel yönetimlerin önemini geçtiğimiz depremde hep birlikte gördük. Daha kendi şehrine yetemeyen ve sorunlarını çözemeyen belediyelerin, şehirlerimiz için Türkiye çapında, dünya çapında projeler üretmesi beklenemez. Halk kelimesini sadece partisinin isminde tutan ile yüreğinde taşıyan anlayış aynı olabilir mi? Ben Adanalıların bu farkı çok iyi bildiğine ve 31 Mart akşamı da bu farkındalıkla sandığa gideceğine yürekten inanıyorum. Fatih Mehmet Kocaispir başkanım inşallah Adana'yı yeniden gerçek belediyecilikle buluşturarak bu şehrin Fatih'i olacak."

Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden programa, Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Adana milletvekilleri Abdullah Doğru, Faruk Aytek, Sunay Karamık, Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, oda ve borsa başkanları ile iş insanları katıldı.